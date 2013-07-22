4 هزار دانشجو در همدان دو واحد درس آشنایی با دفاع مقدس را گذراندند

جعفر زمردیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به جمعیت بالای دانشجویان دختر در حال تحصیل در دانشگاه ها و مراکز عالی استادان خانم دارای شرایط نیز می توانند برای تدریس دو واحد درس آشنایی با دفاع مقدس اقدام کنند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس همدان عنوان داشت: در حال حاضر 43 استاد آقا، دارای مجوز تدریس و دوره دیده از پژوهشکده علوم و معارف دفاع مقدس در استان همدان وجود دارد که تمامی استادان در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد بوده و دارای سابقه جبهه هستند.

وی به شرایط جذب خواهران واجد شرایط به منظور تدریس این دو واحد درسی اشاره کرد و گفت: حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری،داشتن حداقل ششماه سابقه بسیج فعال،داشتن حداقل دو ترم سابقه تدریس در مراکز آموزشی و یا دانشگاهی و نیز درخواست استعلام از حفاظت اطلاعات بنیاد در خصوص صلاحیت امنیتی داوطلب از جمله این شرایط است.

زمردیان تاکید کرد: در این زمینه اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و بسیج اساتید در اولویت هستند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس همدان همچنین ابراز داشت: در نیمه دوم سال 91-92 حدود چهار هزار دانشجو در سراسر استان همدان دو واحد درس آشنایی با دفاع مقدس را گذراندند.

وی همچنین اضافه کرد: در نیم سال اول تحصیلی سال 91 نیز حدود 9 هزار دانشجو موفق به گذراندن درس آشنایی با دفاع مقدس شده اند.

زمردیان در پایان سخنانش گفت: هم اکنون دانشگاه بوعلی سینا، صنعتی، علوم پزشکی، تمامی مراکز پیام نور، علمی کاربردی و آزاد و دانشگاه عالی فرهنگیان این درس را به دانشجویان همدانی ارائه می کنند.