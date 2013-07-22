  1. استانها
  2. کرمان
۳۱ تیر ۱۳۹۲، ۱۱:۴۸

بمانی:

70 درصد اراضی شهرستان رفسنجان فاقد سند است

70 درصد اراضی شهرستان رفسنجان فاقد سند است

رفسنجان - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رفسنجان با اشاره به نیازهای اساسی توسعه شهرستان در بخش کشاورزی، گفت: 70 درصد اراضی شهرستان رفسنجان فاقد سند است.

رضا بمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کشاورزی در رفسنجان محدودیتهای خاص خود را دارد، اظهار داشت: میزان آبدهی( آبیاری ) باغات پسته در کالیفرنیا 3.5 برابر آبدهی در شهرستان ماست که به طبع محصول بیشتری نسبت به ایران برداشت می کنند.

وی به معضل کمبود آب در شهرستان اشاره کرد و افزود: کشاورزی بدون آب امکان پذیر نیست و ما در رفسنجان باید به صنایع تبدیلی، پرورش دام و طیور و کشتهای گلخانه ای بپردازیم که به آب کمی نیاز و بازدهی بالایی دارند.

بمانی تصریح کرد: از آنجایی که 70 درصد اراضی شهرستان فاقد سند هستند و این فقدان سند مانعی برای ایجاد طرحهای اشتغالزایی دربخشهای مختلف  پرورش دام و طیور و احداث گلخانه ها شده که  صدور مجوز، بخشی  از این مشکلات را کاهش می دهد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رفسنجان یاد آور شد: به عنوان مثال مطالعات طرح سد خاکی شاهزاده عباس به اتمام رسیده و منتظر صدور مجوز از سوی اداره آبیاری و وزارت نیرو هستیم.
 

کد مطلب 2101941

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها