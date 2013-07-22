70 درصد اراضی شهرستان رفسنجان فاقد سند است

رضا بمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کشاورزی در رفسنجان محدودیتهای خاص خود را دارد، اظهار داشت: میزان آبدهی( آبیاری ) باغات پسته در کالیفرنیا 3.5 برابر آبدهی در شهرستان ماست که به طبع محصول بیشتری نسبت به ایران برداشت می کنند.

وی به معضل کمبود آب در شهرستان اشاره کرد و افزود: کشاورزی بدون آب امکان پذیر نیست و ما در رفسنجان باید به صنایع تبدیلی، پرورش دام و طیور و کشتهای گلخانه ای بپردازیم که به آب کمی نیاز و بازدهی بالایی دارند.

بمانی تصریح کرد: از آنجایی که 70 درصد اراضی شهرستان فاقد سند هستند و این فقدان سند مانعی برای ایجاد طرحهای اشتغالزایی دربخشهای مختلف پرورش دام و طیور و احداث گلخانه ها شده که صدور مجوز، بخشی از این مشکلات را کاهش می دهد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رفسنجان یاد آور شد: به عنوان مثال مطالعات طرح سد خاکی شاهزاده عباس به اتمام رسیده و منتظر صدور مجوز از سوی اداره آبیاری و وزارت نیرو هستیم.

