نفوذ موج سوم ایدز به آذربایجان غربی/هشدار به خانواده ها

پروین محمد پوری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه متاسفانه در سالهای اخیر شاهد رشد مبتلایان به ایدز در استان هستیم اظهارداشت: هم اکنون موج سوم ایدز در این استان نفوذ کرده که این امر توجه بیش از پیش مسئولان و خانواده ها را طلب می کند.

وی ادامه داد: در سالهای اخیر در پی سوظن جهانی نسبت به کشورمان مبنی بر عدم کنترل بیماری ایدز سازمان بهزیستی به موقع مداخله و کمیته پیشگیری از ایدز را با حمایت های مالی صندوق جهانی ایدز تاسیس کرد.

محمد پوری یاد آور شد: این کمیته در بهزیستی آذربایجان غربی نیز فعال است و تاکنون با اقدمات پیشگیرانه توانسته ایم انتقال ایدز از طریق سرنگ را به حداقل یعنی صفر برسانیم.

معاون فرهنگی و پیشگیری بهزیستی آذربایجان غربی اضافه کرد: متاسفانه در موج سوم ایدز، انتقال ایدز در استان از طریق راه های جنسی روز به روز افزایش یافته این در حالی است که قبلا انتقال ایدز در این استان از طریق سرنگ بیشتر از سایر راه ها بود.

محمد پوری هوشیاری و آگاه سازی خانواده ها، ارتقای سطح آموزه های دینی در جامعه، توجه به مسایل و مشکلات جوانان به ویژه حل مشکل ازدواج و نیز آموزش های لازم را از راهکارهای پیشگیری در ابتلا به ایدز برشمرد.

وی اضافه کرد: کمیته پیشگیری از ایدز بهزیستی آذربایجان غربی نیز در سالهای اخیر برنامه های متعدد از جمله مهارت های زندگی، ارتقای سطح سلامت روان در بین گروه های مختلف جامعه را در دستور کار خود قرار داده است.

محمد پوری ضمن تاکید بر لزوم اهمیت آموزش و مشاوره در امر پیشگیری از این بیماری، عنوان کرد: ایدز یک بیماری رفتاری بوده که دارا بودن اطلاعات کلی در مورد نحوه انتقال و راه های پیشگیری از ابتلا به این بیماری برای عموم مردم به خصوص نوجوانان و جوانان ضروری است.

اولین بار در سال ۱۹۸۱ در کشور آمریکا ویروس HIV و بیمار مبتلا به ایدز شناسایی شد، در آن زمان موارد بیماری در کشورهای توسعه یافته بیشتر از کشورهای در حال توسعه بوده که با اقدامات پیشگیرانه، کنترلی و آموزشی در این کشورها، میزان آلودگی به ویروس HIV به کمترین حد خود رسیده ولی در کشورهای در حال توسعه موارد جدید ابتلا روند رو به افزایش داشته است.

در ایران اولین مورد بیماری در سال ۱۳۶۶ در یک کودک ۶ ساله مبتلا به هموفیلی به علت دریافت خون و فراورده های خونی که وارداتی بودند شناسایی شد.

در حال حاضر انتقال از طریق روابط جنسی محافظت نشده، شایع ترین راه انتقال ویروس در جهان است ولی در ایران بیشترین موارد ابتلا ناشی از استفاده از سرنگ و سوزن مشترک در بین معتادان تزریقی بوده که در سالهای اخیر الگوی انتقال از راه جنسی در حال افزایش است.