مشکلی در زمینه تامین آرد نانواییها در کرمان وجود ندارد

محسن سلاجقه در گفتگو با مهر اظهارداشت: توزیع آرد بین نانواییها بر عهده شرکت غله استان کرمان است و سعی شده که از ابتدای با ساماندهی مناسب آرد مورد نیاز به میزان کافی و به موقع در اختیار نانواییها قرار گیرد.

وی تصریح کرد: با اجرای این طرح از ابتدای مرداد ماه توزیع آرد به خصوص در نانواییهای آزاد پر با کیفیت بهتر انجام شود و هم اکنون در خصوص تامین آرد در استان کرمان مشکلی نداریم.

وی همچنین با اشاره به پایان برگزاری نمایشگاه طرح ضیافت در کرمان گفت: طبق توافقات صورت گرفته کلیه کالاهای اساسی این نمایشگاه در فروشگاههای بزرگ در دسترس عموم مردم قرار خواهد گرفت.