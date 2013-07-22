۳۱ تیر ۱۳۹۲، ۱۲:۰۰

سلاجقه:

مشکلی در زمینه تامین آرد نانواییها در کرمان وجود ندارد

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت کرمان با اشاره به ساماندهی توزیع آرد در کرمان گفت: هم اکنون هیچ مشکلی برای تامین آراد نانواییها وجود ندارد.

محسن سلاجقه در گفتگو با مهر اظهارداشت: توزیع آرد بین نانواییها بر عهده شرکت غله استان کرمان است و سعی شده که از ابتدای با ساماندهی مناسب آرد مورد نیاز به میزان کافی و به موقع در اختیار نانواییها قرار گیرد.

وی تصریح کرد: با اجرای این طرح از ابتدای مرداد ماه توزیع آرد به خصوص در نانواییهای آزاد پر با کیفیت بهتر انجام شود و هم اکنون در خصوص تامین آرد در استان کرمان مشکلی نداریم.

سلاجقه از اجرای طرح ساماندهی نانوایی های آزاد پز در کرمان خبر داد.

وی همچنین با اشاره به پایان برگزاری نمایشگاه طرح ضیافت در کرمان گفت: طبق توافقات صورت گرفته کلیه کالاهای اساسی این نمایشگاه در فروشگاههای بزرگ در دسترس عموم مردم قرار خواهد گرفت.

