فراکسیون اهل سنت اهانت به حرم حضرت زینب(س) را محکوم کردند/ درخواست برای برخورد قوه قضائیه با ایرانسل 

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی امروز در جلسه علنی مجلس با قرائت بیانیه ای هتک حرمت نسبت به حرم مطهر حضرت زینب(س) و همچنین اهانت به خلیفه دوم را محکوم کردند.

در این بیانیه که در صحن علنی قرائت شد آمده است:

جناب آقای دکتر لاریجانی رخدادهای امروز خاورمیانه و کشورهای اسلامی حاکی از برنامه ریزی های دشمن اسلامی برای ایجاد اختلاف بین برادران شیعه و سنی است، جهت رفع این موضوع نیاز به هوشیاری، عقلانیت، همدلی، هم گفتاری تمام مسلمانان دنیا داریم. حمله مسلحانه به مرقد و بارگاه حضرت زینب(س) و هدف قرار دادن شان و منزلت و جایگاه خلیفه دوم مسلمانان زنگ خطری را به صدا در می آورد که دشمنان اسلام خواب آن را دیده اند.

ما نمایندگان عضو فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی هرگونه توهین و بداخلاقی نسبت به مقدسات تشیع و اهل تسنن را هدف قرار دادن اسلام محمدی قلمداد کرده و به شدت آن را محکوم می کنیم. از مقامات قضائی کشور انتظار داریم که برخورد جدی و قابل قبولی را با شرکت ایرانسل که عامل توهین به خلیفه دوم مسلمانان و بر خلاف دیدگاه ارزشی رهبر معظم انقلاب است داشته باشند.