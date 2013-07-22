تدوین سند جامع اشتغال مددجویان/ فعالیت 13 مرکز اشتغال زنان بهبود یافته در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، همایون هاشمی در مراسم افتتاح مرکز اشتغال زنان بهبودیافته که روز دوشنبه برگزار شد، افزود: در طی دو سال گذشته اقدامات مناسبی در جهت توانمندسازی، حرفه آموزی و کارورزی زنان بهبودیافته انجام شده است، به طوریکه در حال حاضر این سیزدهمین مرکز است که امروز فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی تاکید کرد: در مرکز اشتغال زنان بهبودیافته حدود 50 نفر فعالیت می کنند که این افراد توانسته‌اند با استفاده از توانمندی‌هایشان برای رفاه حال خود و خانواده‌یشان اقدام کنند.

هاشمی با اشاره به اینکه اشتغال برای بهبودیافتگان سخت‌تر از مشاغل دیگر است، گفت: باید برای اشتغال این افراد اقدامات مناسب و با برنامه ریزی شده انجام دهیم تا در درجه اول آنها توانمند شده و سپس بتوانند منابع لازم را کسب کنند.

رئیس سازمان بهزیستی تاکید کرد: یکی دیگر از اقدامت سازمان بهزیستی کمک به راه اندازی گروه های محلات و شبکه خیریه است که در مناطق مختلف تشکیل می شود تا آنها بتوانند در جهت رفع مشکلات معیشتی خود اقدام کنند.

وی همچنین با اشاره به سند جامع اشتغال نیز بیان کرد: این سند بر اساس نظام شاگرد- استادی تدوین شده است که در سال جاری در دستور کار قرار خواهد گرفت و همچنین افتتاح مرکز زنان بهبودیافته نیز یکی از نمونه های آن است.

هاشمی به بحث پیشگیری نیز اشاره کرد و گفت: برنامه های پیشگیری سازمان در سه سطح ارائه می شود که مهمترین آنها بازتوانی و البته مهمتر از همه این است که اقداماتی در جهت افزایش ارتباط خانواده ها برای مقابله با آسیبهای اجتماعی انجام دهیم.

رئیس سازمان بهزیستی تاکید کرد: باید در بحث عرضه و تقاضای مواد مخدر اقدامات پیشگیرانه ای انجام داد به طوریکه بتوانیم متقاضیان مواد مخدر را کم کنیم.

به گفته وی، در صیانت از خانواده ها بسته کاملی با 16 عنوان تهیه شده است که از مشاوره تا موارد دیگر در آن وجود دارد.