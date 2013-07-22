به گزارش خبرنگار مهر، احمد جعفرینسب صبح دوشنبه در اولین نشست کمیته نظارت بر پروژههای عمرانی شهرستان تنگستان اظهار داشت: نظارت نقش بسیار مهمی در کیفیت ساخت و سازها دارد و باید نظارتها به صورت مستمر و دقیق بر روی همه پروژهها انجام شود.
وی ادامه داد: در ساخت و ساز پروژههای عمرانی، نظارت بر کیفت، استحکام، مقاوم سازی و دوام پروژه در اولویت اجرای پروژه است، که همه ما در برابر آن مسئول هستیم.
فرماندار تنگستان خاطرنشان کرد: لازم است مهندسان ناظر پروژههای عمرانی با دقت بیشتری فرآیند اجرای پروژه را دنبال کنند و تنها رضایت خداوند و مردم مد نظرشان باشد؛ اگر توانستند رضایت خداوند را جلب کنند موفق خواهند بود و گرنه در برابر خدا و مردم مسئولند.
جعفری نسب از مهندسان ناظر بر پروژه های عمرانی شهرستان خواست تا با نظارت کامل بر پروژه به وظیفه خود عمل کنند.
وی افزود: درسال گذشته 57 بار توسط مهندسین از پروژهها ناظر بازدید به عمل آمده و در سامانه ثبت شده است.
معاون برنامهریزی و امور عمرانی فرمانداری تنگستان نیز در سخنانی به عملکرد ادارات و نهادهای شهرستان در ثبت پروژههای عمرانی در سامانه نظارت بر پروژه عمرانی اشاره کرد و گفت: دستگاههای اجرایی شهرستان با دقت خاصی پس از بازدید مهندسان ناظر از پروژه عمرانی، اطلاعات آن را در سامانه مربوطه ثبت میکنند.
پرویز شعبانی از نبود امکانات مهندسی در شهرستان تنگستان از جمله جی پی اس و مترلیزیری انتقاد کرد.
در ادامه این نشست، مهندسان ناظر بر پروژه، گزارشی از عمل کرد خود را ارائه دادند.
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