به گزارش خبرنگار مهر، کمبود بودجه و بحران مالی صدا و سیما موضوعی است که این سازمان را به ویژه در یک سال اخیر به شدت درگیر خود کرده است. روندی که نه تنها بوی بهبود از آن شنیده نشده است بلکه طولانی‌ شدن پروسه آن جدول پخش تلویزیون ــ علی الخصوص در حوزه آثار نمایشی که پرهزینه‌تر هستند ــ را در ماه‌های آتی تهدید می‌کند.

شاید به جرات بتوان گفت جز تعداد معدودی از تهیه‌کنندگان که پروژه‌ای برای تولید ــ آن هم اکثرا مناسبتی ــ در دست دارند و البته برخی که در این نابسامانی‌ بیش از یک پروژه را تهیه می‌کنند، اکثر تهیه‌کنندگان آثار نمایشی تلویزیون نزدیک به یک سال است که بیکار هستند و برای امرار معاش فعالیت‌های دیگری جز سریال‌سازی را دنبال می‌کنند. این موضوع بسیاری از کارگردان‌های تلویزیون را نیز خانه‌نشین کرده است.

این نکته نیز قالب توجه است که تهیه‌کنندگان می‌توانند به تولید برنامه‌های ترکیبی یا انواع و اقسام دیگر آثار تلویزیونی روی بیاورند، اما سریال سازان، روی بخش کارگردانی سریال متمرکز هستند و شرایط فعلی برخی از آنها را به سمت تله‌فیلمسازی سوق داده و مانع حضور برخی دیگر در تلویزیون شده است. تمایل فیلمسازان به سریال سازی در شبکه نمایش خانگی گواهی بر همین ادعا است.

در این میان تنها بازیگران هستند که اوضاعی به مراتب بهتر دارند و تله فیلم‌ها، اپیزودهای "شاید برای شما اتفاق بیفتد" و تولیدات شبکه نمایش خانگی و فیلم‌های ویدیویی در کنار آثار سینمایی گاه حتی به همزمانی حضور آنها در چند پروژه می‌انجامد.

با این حال تعدادی از سریال‌سازان مدت‌ها است بیکار در خانه نشسته‌اند به نحوی که اگر خبرنگار باشید و پیگیر وضعیت تهیه‌کنندگان و سریال سازان، از دی و بهمن ماه با این جمله مواجه شده‌اید که پس از نوروز و در سال جدید تماس بگیرید. بعد از آن یک اتفاق تازه و تولید یک اثر نمایشی را که خبری به دنبال داشته باشد به زمانی پس از انتخابات موکول کرده‌اند و این روزها هم که همه می‌گویند بگذار برای وقتی که دولت یازدهم کاملا مستقر شده باشد.

در این روزها تنها نقطه امید برای اهالی تلویزیون که سال گذشته نه تنها با افزایش بودجه روبرو نبود بلکه نیمی از بودجه خود را دریافت کرد، استقرار دولت جدید و افزایش توان مالی سازمان برای تولیدات تازه است. گرچه تا همین حالا نیز خیلی دیر شده است و اگر تولید آثار کلید نخورد، تلویزیون با آنتن خالی مواجه خواهد بود. اتفاقی که البته پیش از این نیز با آن مواجه بوده است و بازپخش برنامه‌ها و سریال‌ها در این زمینه شهادت می‌دهد.

باید باز هم منتظر ماند و دید پس از مستقر شدن دولت یازدهم، تکلیف سریال سازان بیکار و البته سریال‌هایی که کلید خورده‌اند و کمبود بودجه آنها را ناتمام گذاشته است، چه می‌شود. با این امید که این بار دیگر، کلید خوردن سریال‌های کد تولید گرفته و برگزاری جلسه برآورد فیلمنامه‌های تصویب شده و گرفتن یک خبر داغ دست اول به زمان دیگری موکول نشود.