کاهش پرونده های قضایی در بابل

حجت الاسلام سید خلیل اسماعیل نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دستگاه قضایی نبض و شاخص سلامت جامعه بوده که با اجرای عدالت کیفری و ترمیمی، امنیت و رفاه جامعه را تامین می کند.

وی افزود: مجموعه دادگاه های حقوقی و جزایی و دادسرای عمومی و انقلاب و شوراهای حل اختلاف این حوزه قضایی در سال 1391 تعداد 78هزار و 706 فقره پرونده وارده و در این مدت تعداد 78هزار و 622 فقره پرونده مختومه داشت.

اسماعیل نژاد، موجودی پرونده ها در ابتدای سال 91 را 11 هزار و 243 فقره عنوان کرد و افزود: موجودی پرونده در ابتدای سال 92 به 10 هزار و 830 فقره کاهش یافت.

وی اصلی ترین راهبرد دادگستری شهرستان بابل را ایجاد عدالت، برخورد قاطع با مجرمان و متجاسرین، دفاع بی امان از مظلومان و ایجاد فضای قسط و عدل عنوان کرد.

دادگستری شهرستان بابل دارای 10 شعبه حقوقی، هفت شعبه جزایی، 14 شعبه داسرای عمومی و انقلاب و 30 شعبه شورای حل اختلاف است.