۳۱ تیر ۱۳۹۲، ۱۲:۲۵

اسماعیل نژاد خبر داد:

کاهش پرونده های قضایی در بابل

بابل - خبرگزاری مهر: رئیس دادگستری بابل گفت: موجودی پرونده قضایی بابل در سه ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش روبرو بوده است.

حجت الاسلام سید خلیل اسماعیل نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دستگاه قضایی نبض و شاخص سلامت جامعه بوده که با اجرای عدالت کیفری و ترمیمی، امنیت و رفاه جامعه را تامین می کند.

وی افزود: مجموعه دادگاه های حقوقی و جزایی و دادسرای عمومی و انقلاب و شوراهای حل اختلاف این حوزه قضایی در سال 1391 تعداد 78هزار و 706 فقره پرونده وارده و در این مدت تعداد 78هزار و 622 فقره پرونده مختومه داشت.

اسماعیل نژاد، موجودی پرونده ها در ابتدای سال 91 را 11 هزار و 243 فقره عنوان کرد و افزود: موجودی پرونده در ابتدای سال 92 به 10 هزار و 830 فقره کاهش یافت.

وی اصلی ترین راهبرد دادگستری شهرستان بابل را ایجاد عدالت، برخورد قاطع با مجرمان و متجاسرین، دفاع بی امان از مظلومان و ایجاد فضای قسط و عدل عنوان کرد.

دادگستری شهرستان بابل دارای 10 شعبه حقوقی، هفت شعبه جزایی، 14 شعبه داسرای عمومی و انقلاب و 30 شعبه شورای حل اختلاف است.

