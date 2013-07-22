تشکیل 365 فقره پرونده تخلف از واحدهای نانوایی آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، عباداله اکبری صبح دوشنبه در نشست خبری با بیان اینکه طرح تشدید نظارت بر عملکرد نانوایان و واحد های تولیدی آرد خبازی استان از اواخر اردیبهشت ماه سالجاری آغاز شده است افزود: این طرح با هدف نظارت بر کمیت و کیفیت نانوایی استان در حال اجراست.

وی ادامه داد: در این راستا از آغاز اجرای این طرح تاکنون شش هزار و 189 مورد بازرسی از واحد های نانوایی، کارخانجات آرد، سیلوهای ذخیره گندم و شبکه حمل و نقل استان انجام شده است.

اکبری ارزش ریالی پرونده های تخلف را بیش از چهار میلیارد ریال برآورد کرد و اظهارداشت: در این راستا 390 مورد انواع تخلف از نانوایی ها و آرد خبازی های استان کشف شده است.

وی با بیان اینکه در قالب این طرح 162 مورد گشت های مشترک بازرسی اجرا شده است گفت: همچنین به منظور کنترل روند فروش و توزیع آرد توسط کارخانجات بازرس مقیم سازمان در پنج کارخانه آرد شهرستان ارومیه استقرار یافته است.

اکبری اظهار داشت: طی این اقدام هر نانوا باید با اصل پروانه به کارخانه مراجعه کرده و پس از درج اطلاعات متقاضی واقعی در فرم های مخصوص بازرسی، کارخانه اجازه فروش آرد را خواهد داشت.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی تاکید کرد: در نتیجه این اقدام، در نیمه اول تیر ماه سالجاری در تمام کارخانجات شهرستان ارومیه با مازاد گندم مواجه شدیم و این در حالی است که در دوره های قبل، حداکثر تا دوم هر ماه کارخانجات فروش داشته و پس از آن به بهانه نبود گندم از فروش خودداری می کردند.