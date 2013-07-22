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۳۱ تیر ۱۳۹۲، ۱۲:۲۲

اکبری خبر داد:

تشکیل 365 فقره پرونده تخلف از واحدهای نانوایی آذربایجان غربی

تشکیل 365 فقره پرونده تخلف از واحدهای نانوایی آذربایجان غربی

ارومیه – خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی از تشکیل 365 فقره پرونده تخلف برای نانوایی استان طی سالجاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباداله اکبری صبح دوشنبه در نشست خبری با بیان اینکه طرح تشدید نظارت بر عملکرد نانوایان و واحد های تولیدی آرد خبازی استان از اواخر اردیبهشت ماه سالجاری آغاز شده است افزود: این طرح با هدف نظارت بر کمیت و کیفیت نانوایی استان در حال اجراست.

وی ادامه داد: در این راستا از آغاز اجرای این طرح تاکنون شش هزار و 189 مورد بازرسی از واحد های نانوایی، کارخانجات آرد، سیلوهای ذخیره گندم و شبکه حمل و نقل استان انجام شده است.

اکبری ارزش ریالی پرونده های تخلف را بیش از چهار میلیارد ریال برآورد کرد و اظهارداشت: در این راستا 390 مورد انواع تخلف از نانوایی ها و آرد خبازی های استان کشف شده است.

وی با بیان اینکه در قالب این طرح 162 مورد گشت های مشترک بازرسی اجرا شده است گفت: همچنین به منظور کنترل روند فروش و توزیع آرد توسط کارخانجات بازرس مقیم سازمان در پنج کارخانه آرد شهرستان ارومیه استقرار یافته است.

اکبری اظهار داشت: طی این اقدام هر نانوا باید با اصل پروانه به کارخانه مراجعه کرده و پس از درج اطلاعات متقاضی واقعی در فرم های مخصوص بازرسی، کارخانه اجازه فروش آرد را خواهد داشت.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی تاکید کرد: در نتیجه این اقدام، در نیمه اول تیر ماه سالجاری در تمام کارخانجات شهرستان ارومیه با مازاد گندم مواجه شدیم و این در حالی است که در دوره های قبل، حداکثر تا دوم هر ماه کارخانجات فروش داشته و پس از آن به بهانه نبود گندم از فروش خودداری می کردند.

کد مطلب 2101981

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