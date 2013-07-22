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۳۱ تیر ۱۳۹۲، ۱۲:۳۷

منتظری:

مجمع طنزپردازان گلستان تشکیل شد

مجمع طنزپردازان گلستان تشکیل شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان از تشکیل مجمع طنزپردازان در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا منتظری صبح دوشنبه در نشست با طنز پردازان حوزه نمایش در گرگان، ماه رمضان را ماه خدا عنوان کرد و گفت: این مکان می تواند با هدف گذاری و سیاستگذاری و همراه با شکل گیری شورای نویسندگان شکل گیرد.
 
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان اظهار داشت: فقدان کارهای سازماندهی شده در حوزه طنز، جهت ایجاد روحیه شادابی و نشاط به چشم می خورد و باید در حوزه محتوا، نیازهای فطری انسان را نیز در نظر بگیریم.
 
وی افزود: اجرای نمایش ظنز نباید حریم شخصی را بشکند و باید در او رشد ایجاد کند.
 
دبیر شورای فرهنگ عمومی استان گلستان گفت: گاهی طنز می تواند تلخ باشد، اما شنیدنی و کارهای طنز نباید با ارزشهای دینی ما مغایرت داشته باشد.
 
معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان نیز در حاشیه این نشست از برگزاری نخستین دوره آموزش موسیقی مهد های کودک استان در گرگان خبر داد.

ابوالحسن امامی گفت: هدف از برگزاری این دوره ها را، آشنایی مربیان با مبانی مقدماتی موسیقی کودک- ارتقاء سطح کمی و کیفی آموزش موسیقی به کودکان در مهدهای کودک- ایجاد فضای با نشاط برای برگزاری جشنواره با همکاری دستگاه های مرتبط- اعطاء گواهینامه پایان دوره آموزشی و تشکیل بانک اطلاعات از مربیان و مدرسان موسیقی کودک و ساماندهی مربیان موسیقی مهد کودک ها اعلام کرد.

کد مطلب 2101984

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