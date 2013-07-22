مجمع طنزپردازان گلستان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا منتظری صبح دوشنبه در نشست با طنز پردازان حوزه نمایش در گرگان، ماه رمضان را ماه خدا عنوان کرد و گفت: این مکان می تواند با هدف گذاری و سیاستگذاری و همراه با شکل گیری شورای نویسندگان شکل گیرد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان اظهار داشت: فقدان کارهای سازماندهی شده در حوزه طنز، جهت ایجاد روحیه شادابی و نشاط به چشم می خورد و باید در حوزه محتوا، نیازهای فطری انسان را نیز در نظر بگیریم.

وی افزود: اجرای نمایش ظنز نباید حریم شخصی را بشکند و باید در او رشد ایجاد کند.

دبیر شورای فرهنگ عمومی استان گلستان گفت: گاهی طنز می تواند تلخ باشد، اما شنیدنی و کارهای طنز نباید با ارزشهای دینی ما مغایرت داشته باشد.

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان نیز در حاشیه این نشست از برگزاری نخستین دوره آموزش موسیقی مهد های کودک استان در گرگان خبر داد.

ابوالحسن امامی گفت: هدف از برگزاری این دوره ها را، آشنایی مربیان با مبانی مقدماتی موسیقی کودک- ارتقاء سطح کمی و کیفی آموزش موسیقی به کودکان در مهدهای کودک- ایجاد فضای با نشاط برای برگزاری جشنواره با همکاری دستگاه های مرتبط- اعطاء گواهینامه پایان دوره آموزشی و تشکیل بانک اطلاعات از مربیان و مدرسان موسیقی کودک و ساماندهی مربیان موسیقی مهد کودک ها اعلام کرد.