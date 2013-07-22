ساکت عضو هیات رئیسه سازمان لیگ اسکواش شد

به گزارش خبرنگار مهر، با حکم هیات رئیسه فدراسیون اسکواش، محمدرضا ساکت مدیر عامل پیشین باشگاه سپاهان اصفهان و مدیرعامل فعلی باشگاه فولاد ماهان سپاهان اصفهان عضو هیات رئیسه سازمان لیگ اسکواش شد.

در این حکم آمده است:" عرصه خدمت فرصتی است که حاصل بهره گیری مطلوب از آن رضایت خدا و خلق خداست. دیدگاه ارزشی و مدیریت پرتوان شما برادر گرانقدر در همه زمینه‌ها بالاخص مدیریت ورزش کشور بر کسی پوشیده نیست. امید است با اتکا به الطاف خداوند متعال سازمان نوپای لیگ اسکواش کشور را به جهت گسترش اصولی و حرفه‌ای با حضورتان بیش از پیش تقویت شود"

همچنین در نشست مجمع سازمان لیگ اسکواش مسعود سلیمانی رئیس فدراسیون اسکواش اعلام کرد سالی که گذشت هر چند برای تشکیلات ورزش بخصوص فدراسیون اسکواش بدلیل تحریم‌های جهانی سالی پر مشقت بود ولی دست آوردهایی که در سال گذشته و سه ماهه سال جاری برای این رشته در ایران حاصل شد، به خاطر نگرش و حرکت برنامه‌ای فدراسیون بود.

وی افزود: در این راستا فدراسیون به حضور مردان و زنانی از جنس مدیران خلاق و دلسوز در عرصه ورزش و دیگر موقعیت‌های اجتماعی نیازمند است تا مسیر رو به رشد خود را پویا تر از هر زمانی ادامه دهد. اینکه مدیری موفق چون محمدرضا ساکت قبول زحمت کرده و آستین‌ها را برای کمک به مجموعه اسکواش بالا زده‌اند، موجب تسری خاطر ما و همه خانواده فهیم اسکواش ایران است.

طبق اعلام فدراسیون اسکواش، فولاد ماهان سپاهان علاوه بر مرمت و بازسازی سالن‌های اسکواش اصفهان، در بخش بانوان در لیگ برتر اسکواش دو نماینده تحت عنوان فولاد و تینا دارد.