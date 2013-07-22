ایمن سازی حاشیه کانال آبرسانی در قزوین نیازمند حمایت های جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسماعیل صادقی دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین روز دوشنبه به همراه معاون حفاظت و بهره برداری و جمعی از کارشناسان دستگاه قضایی و شرکت آب منطقه ای قزوین از تأسیسات آبی سد زیاران و کانالهای آبیاری بازدید کردند.



در ابتدای این بازدید که با هدف آشنایی مسئولان قضایی با مسائل و مشکلات منابع آبی منطقه برگزار شد، یدالله ملکی با ارائه گزارشی از وضعیت منابع آب استان و همچنین مشکلات موجود در کانالهای آبیاری اظهارداشت: استفاده غیرمجاز از کانالها برای شنا با وجود خطر غرق شدگی در کانالهای آبیاری در سالهای گذشته از مهمترین دغدغه های مسئولان شرکت است که علیرغم اجرای برنامه های پیشگیرانه به دلیل وسعت کانالها شرکت آب منطقه ای به تنهایی نمی تواند در این زمینه موفق باشد و به همکاری و مساعدت همه مسئولان قضایی و دولتی و مردم نیاز دارد.



ملکی تشکیل گروه‌های گشت و بازرسی، شناسایی چاه‌های غیرمجاز و جلوگیری از حفر چاه های غیرمجاز و رفع مشکلات قانونی و حقوقی در خرید اراضی طرح های توسعه منابع آب را از جمله فعالیت‌هایی برشمرد که لزوم همکاری با دادگستری را دو چندان می کند.



معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای قزوین تصریح کرد: تعامل سازنده این شرکت با دستگاه قضایی استان در خصوص لزوم حفظ و استفاده بهینه از منابع آب و برخورد جدی با متخلفان و معترضان به این موهبت الهی، بیش از پیش در استان احساس می شود.



ملکی با اشاره به عدم رعایت مصرف بهینه توسط مشترکان منابع آب زیرزمینی و افت روز افزون این منابع استراتژیک اظهارداشت: تداوم بازدید مسئولان قضایی از طرح های آبی و برگزاری جلسات هم‌اندیشی برای حفاظت از منابع آب در استان و شهرستان ها وهمچنین افزایش آگاهی مردم با اطلاع‌ رسانی از وضعیت منابع آبی منطقه از کارهایی مهمی است که صیانت از این سرمایه‌ ملی را ضروری می سازد.



این مسئول یادآورشد: دریاچه سد و کانالهای آبیاری دشت قزوین از حجم آب قابل ملاحظه ای برخوردار است که هرساله با گرم شدن هوا، برخی از شهروندان و بازدید کنندگان حاشیه دریاچه سد و رودخانه زیاران و کانال های انتقال آب را برای شنا و آب تنی وسوسه می کند که متأسفانه این افراد اغلب از خطری که در کمین آنها نشسته غافلند و حادثه ساز می شوند.



وی با ابراز تأسف از حوادثی ناگواری که در سال های اخیر رخ داده است افزود: علی رغم نصب گاردريل در بيش از 20 كيلومتر از طول مسير کانال، ايمن سازي شبكه و نصب تابلوها و علائم هشدار دهنده متعدد در مناطق حاشيه روستاها با هدف اطلاع رسانی و ایمنی و حفظ سلامت افراد در نقاط مختلف و در معرض دید همگان، وسعت حوضه رودخانه زیاران و کانالهای آبیاری دشت به حدی است که امکان کنترل و یا محصور کردن اطراف آن به هیچ وجه ممکن نیست و هرگونه قصور و بی توجهی خسارات غیر قابل جبرانی به بار خواهد آورد.

دستگاه قضایی از فعالیتهای قانونی شرکت آب حمایت می کند



حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی دادستان عمومی انقلاب اسلامی استان قزوین هم در بازدید از محل تأسیسات آبی سد زیاران و کانالهای آبیاری ضمن آشنایی نزدیک با مسائل و مشکلات موجود از اقدامات صورت گرفته در خصوص ایمن سازی و اطلاع رسانی های انجام شده توسط شرکت آب منطقه ای قزوین تشکر کرد و گفت: تلاش می کنیم با همکاری لازم و مستمر و حمایت قضایی از فعالیتهای قانونی شرکت آب منطقه ای برای دستیابی به اهداف پیش بینی شده کمک کنیم.

