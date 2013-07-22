ابراز امیدواری سفیر آلمان به توسعه روابط تهران و برلین در دولت روحانی

به گزارش خبرگزاری مهر، فورن اشترن برگ سفیر جدید آلمان در جمهوری اسلامی ایران امروز دوشنبه ضمن دیدار و گفتگو با علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان رونوشت استوارنامه خود را تقدیم کرد.

صالحی در این دیدار ضمن اشاره به روابط خوب فیمابین دو کشور در زمینه سیاسی گفت : دو کشور بزرگ ایران و آلمان شرکای طبیعی یکدیگر هستند و از زمینه ها و ظرفیتهای بسیار زیادی برای توسعه و گسترش بیش از پیش روابط به خصوص در عرصه های اقتصادی و تجاری برخوردارند.

وزیر امورخارجه کشورمان ، آلمان را کشوری مهم و تأثیرگذار در جامعه جهانی و اروپا ذکر و ابراز امیدواری کرد که با آغاز بکار دولت جدید شاهد تغییر رویکرد غرب در از تقابل به همکاری و تعامل با ایران باشیم .

صالحی همچنین ضمن اشاره به جایگاه و اهمیت ایران بعنوان باثبات ترین کشور در منطقه افزود: ایران از ظرفیتهای بسیار گسترده ای برای همکاری در مسائل مختلف سیاسی و امنیتی و نیز اقتصادی و تجاری و انرژی با اروپا به خصوص کشور آلمان برخودار می باشد.

فورن اشترن برگ سفیر جدید آلمان در جمهوری اسلامی ایران نیز ضمن ابلاغ سلام های گرم وزیر امور خارجه کشورش به همتای ایرانی ، به فرهنگ و تاریخ و نقش مهم و تاثیر گذار ایران در ثبات و امنیت منطقه و جهان اشاره و ابراز امیدواری کرد با آغاز بکار دولت روحانی شاهد بسط و گسترش بیش از پیش روابط بین تهران و برلین به خصوص در عرصه های اقتصادی و تجاری باشیم.

