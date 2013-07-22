کتاب "موسیقی اصفهان در گذر زمان" روانه بازار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امید قبادی گفت: این کتاب نوشته منصور اعظمی کیاست که در آن به بیان تفاوت های شیوه، سبک و مکتب در موسیقی پرداخته است.

قبادی ادامه داد: کتاب موسیقی اصفهان در گذر زمان چهارمین کتابی است که از این نویسنده توسط واحد موسیقی حوزه هنری استان اصفهان منتشر می شود.

این کتاب در80 صفحه و به صورت سیاه و سفید و مصور در 1000 نسخه به چاپ رسیده و اکنون در بازار کتاب موجود است.

قبادی هدف از انتشار کتاب " موسیقی اصفهان در گذر زمان" را بیان علمی و تفاوت های سه واژه شیوه، سبک و مکتب عنوان کرد و گفت: مولف در این کتاب هنرمندان صاحب شیوه و سبک را معرفی و دسته بندی می کند تا به این وسیله هنرجویان موسیقی را در انتخاب استاد خود راهنمایی کرده و جایگاه هر یک از هنرمندان را در موسیقی مشخص کند.