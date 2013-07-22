مناسب سازی 24 هزار متر مربع از فضای عمومی زنجان برای معلولان

فرهاد ميرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر، به ضرورت مناسب سازی فضای شهری برای دسترسی آسان معلولان در جامعه اشاره کردو افزود: در سال های اخير درزمينه دسترسی آسان به خدمات شهری در استان زنجان تلاشهای خوبی انجام شده ولی با این حال تلاش زیادی لازم است تا معلولان به راحتی از فضاهای عمومی استفاده کنند.

وی ، دسترسی آسان به خدمات شهری را یک امر فرهنگی اعلام کردوگفت: برای تحقق این امر بسیار مهم باید کلیه دستگاههای ذیربط و به خصوص نظام مهندسی و شهرداری مساعدت لازم را لحاظ کنند.

معاون توانبخشی سازمان بهزيستی استان زنجان ، به شهرک توانبخشی معلولان زنجان اشاره کردوگفت: این شهرک توانبخشی سوم خرداد در پنج هكتار از اراضی سايت دانشگاه كلنگ زنی شد و بر اساس ظرفيت مراكز تقسیم بندی شده است.

میرزایی ، بااشاره به روند احداث شهرک جامع توانبخشی زنجان گفت: اين شهرک كه در نوع خود در كشور منحصر به فرد است با هدف تسهيل امور مراكز توانبخشی، تجميع اين مراكز و كاهش هزينه های آنان احداث خواهد شد.

وی ، در ادامه به وضعيت خانه سالمندان مرد و مركز نگهداری بيماران روانی مزمن زنجان اشاره کرد وگفت: اين مرکز در منطقه كوشكن در حال ارائه خدمات است.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی استان زنجان یادآورشد: در این مراکز کلیه زیر ساختها وجود دارد و هیچ گونه مشکل زیر ساختی در این مراکز وجود ندارد.