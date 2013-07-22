به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمايی از كتاب «التفسير الاثری» با حضور آيت‌الله امامی كاشانی امام جمعه موقت تهران، عليرضا برازش نويسنده اين تفسير روايی از قرآن كريم، منصور واعظی دبيركل نهاد كتابخانه‌های عمومی كشور و اصحاب رسانه از ساعت 11 صبح چهارشنبه دوم مرداد در سالن آمفی‌تئاتر كتابخانه مركزی پارك شهر تهران برگزار می‌شود.

«التفسير الاثری» در 30 جلد توسط نهاد كتابخانه‌‌های عمومی كشور به چاپ رسيده است و وجود حداقل يك روايت برای هر آيه، آن را به منبع مهمی برای تحقيق و پژوهش تبديل كرده است. اين كتاب در 9 جلد و 6 هزار و 500 صفحه حاوی 27 هزار و 718 حديث از منابع معتبر شيعی در اختیار جامعه محققان، پژوهشگران و علاقه‌مندان دريافت مفاهيم تفسيری از زبان معصومين(ع) قرار می‌دهد.

مراسم رونمایی از این کتاب روز چهارشنبه دوم مرداد از ساعت 11 در کتابخانه مرکزی پارک شهر برگزار خواهد شد.