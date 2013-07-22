به گزارش خبرگزاری مهر، اگر آی فن را با هر کدام از محبوبترین تلفنهای اندرویدی مقایسه کنیم یک تمایز جلب توجه میکند و آن اندازه صحفه نمایش آی فنهای شرکت اپل نسبت به تلفنهایی چون گلکسی نت، گلکسی S4 و اچ تی سی وان است.
براساس یک گزارش جدید به نظر میرسد که اپل درحال انجام آزمایشهایی است تا بتواند در این عرصه چون سایر رقبا ظاهر شود.
منابع وال استریت جورنال اظهار داشتهاند که اپل درحال آزمایش صفحه نمایشهای بزرگتر برای آی فن و آی پد است و تنها نکتهای که درباره این آزمایشها آن هم به طور غیر رسمی منعکس شده این است که این آی فنها بزرگتر از 4 اینچی است اما به نظر میرسد که اپل آزمایش یک آی پد با صفحه نمایش 13 اینچی را نیز در دستور کار دارد.
این خبر چندان شگفت انگیز نیز اما برای طرفداران آی فن میتواند مسرت بخش باشد؛ چرا که پیش از این گلکسی S3 تلفن محبوب سامسونگ و گلکسی S4 صفحه نمایشهای 4.8 و 5 اینچی داشتهاند و در مقام مقایسه آی فن 5 تنها 63 درصد صفحه نمایش گلکسی S4 را دارد. سلایق متفاوت است اما برای مشتریانی که خواستار صفحه نمایشهای بزرگتر هستند در حال حاضر تنها گزینه خرید یک تلفن اندرویدی است.
اما نکته تعجب برانگیز درباره این اخبار غیر رسمی اندازه 13 اینچی تبلت جدید اپل است، تصور کردن تقاضا برای خرید آی پد 13 اینچی کمی دشوار است اما یک احتمال برای این محصول تولید مک بوکهایی است که داری سیستم iOS هستند و از صفحه لمسی برخوردارند.
هنوز دستگاههای هیبرید ویندوز هشت وارد بازار نشده است و شاید اپل درحال بررسی ارائه نسخه خود از چنین دستگاههایی است که به نظر میرسد موفقیت آمیز باشد.
وال استریت جورنال به طور کلی اطلاعات موثقی درباره شرکت اپل دارد اما مساله مهم این است که این نمونههای اولیه فقط درحال آزمایش شدن هستند.
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