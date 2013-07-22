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۳۱ تیر ۱۳۹۲، ۱۵:۳۴

جمعه پور خبر داد:

گروه شكارچيان متخلف در كاشمر دستگير شدند

گروه شكارچيان متخلف در كاشمر دستگير شدند

کاشمر- خبرگزاری مهر: رئيس حفاظت محيط زيست كاشمر از دستگيري چهارمين گروه متخلف قبل از اقدام به شكار در طبيعت اين شهرستان خبر داد.

مهدي جمعه پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اين متخلفين كه سحرگاه جهت شكار كبك و پرندگان وحشي با ايجاد كومه وارد ارتفاعات جنوبي شهرستان شده بودند باحضور مامورين قبل از انجام تخلف دستگيرشدند.

وي افزود: سلاح و ساير ادوات شكار و صيد متخلفين علي رغم اخفاي اين ادوات ، كشف و ضبط شد.

جمعه پور بیان کرد:اين چهارمين گروه متخلف از ابتداي ماه مبارک رمضان است كه قبل از انجام تخلف با هوشياري مامورين يگان دستگير و تحويل مراجع قضايي مي شوند.

وی با تاکید بر لزوم توجه مردم به توصیه‌های محیط‌  در مورد نحوه برخورد با متخلفینی که در این روز به محیط طبیعی آسیب وارد می‌کنند، تصریح کرد: قانونگذار برای این دسته از افراد مجازات در نظر گرفته است.

وی گفت: با افرادی که اقدام به شکار غیرمجاز می‌کنند، قطعاً برخورد جدی می‌شود؛ به‌طوری‌که علاوه بر جزای کیفری، پروانه حمل سلاح افراد متخلف لغو می‌شود.

کد مطلب 2102022

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