دو کتابخانه روستایی در غرب گلستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل کتابخانه های عمومی گلستان صبح دوشنبه در مراسم افتتاح کتابخانه خواجه نفس افزود: كتاب بايد در سبد مصرفي خانواده ها سهم قابل قبولي پيدا كند و كتاب بايد براي خواندن باشد نه يك كالاي تزييني در قفسه هاي منازل تبدیل شود.

حسین علوی افزود: از همه مسئولان خصوصا امام جمعه و شوراها مي خواهم تا بستر هاي فرهنگي را براي جوانان روستايي مهيا كنند تا انشاءالله بتوانيم فرهنگ کتابخوانی را رونق دهیم.

علوي افزود : كتابخانه مسيري براي تعالي ذهني و فكري افراد جامعه بوده و يكي از معبرهاي همواري است كه ما مي توانيم با ايجاد پايگاههاي فرهنگي و بسترهاي فرهنگي در آن عمليات انجام دهيم.

همچنین کتابخانه روستایی لیوان غربی نیز با همکاری کتابخانه های عمومی شهرستان و دهیاری روستا افتتاح شد.

گلستان حدود 75 کتابخانه دارد.