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۳۱ تیر ۱۳۹۲، ۱۲:۵۸

دو کتابخانه روستایی در غرب گلستان افتتاح شد

دو کتابخانه روستایی در غرب گلستان افتتاح شد

گرگان - خبرگزاری مهر: دو کتابخانه روستایی در لیوان غربی و خواجه نفس از توابع غرب گلستان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل کتابخانه های عمومی گلستان صبح دوشنبه در مراسم افتتاح کتابخانه خواجه نفس افزود: كتاب بايد در سبد مصرفي خانواده ها سهم قابل قبولي پيدا كند و كتاب بايد براي خواندن باشد نه يك كالاي تزييني در قفسه هاي منازل تبدیل شود.
 
حسین علوی افزود: از همه مسئولان خصوصا امام جمعه و شوراها مي خواهم تا بستر هاي فرهنگي را براي جوانان روستايي مهيا كنند تا انشاءالله بتوانيم فرهنگ کتابخوانی را رونق دهیم.
 
علوي افزود : كتابخانه مسيري براي تعالي ذهني و فكري افراد جامعه بوده و يكي از معبرهاي همواري است كه ما مي توانيم با ايجاد پايگاههاي فرهنگي و بسترهاي فرهنگي در آن عمليات انجام دهيم.
 
همچنین کتابخانه روستایی لیوان غربی نیز با همکاری کتابخانه های عمومی شهرستان و دهیاری روستا افتتاح شد.
 
گلستان حدود 75 کتابخانه دارد.
 
کد مطلب 2102024

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