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۳۱ تیر ۱۳۹۲، ۱۳:۰۰

حجت الاسلام گرایلی:

نمایشگاه سفره آسمانی در امامزادگان خراسان جنوبی برپا می شود

نمایشگاه سفره آسمانی در امامزادگان خراسان جنوبی برپا می شود

بیرجند – خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی از برپایی نمایشگاه سفره آسمانی ویژه ماه مبارک رمضان در امامزادگان و بقاع متبرکه استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدطاهر گرایلی اظهار داشت: به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان مجتمع فرهنگی پژوهشی معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امورخیریه اقدام به انتشار مجموعه نمایشگاهی سفره آسمانی در 20 تابلو کرده است.

وی افزود: در این مجموعه نمایشگاهی در تابلوهایی با عنوان خودسازی بزرگترین درس ماه رمضان، هم نشینی با ملائکه الهی، رمضان؛ ماه فرصت ها، رمضان نردبانی به سوی خدا، روزه حقیقی، تجارت پرسود، تلاوت با تدبر قرآن، فرصتی برای خودسازی و ... به چاپ رسیده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی تصریح کرد: علاقمندان جهت بازدید از این نمایشگاه می توانند به امامزادگان استان و یا جهت دانلود آن به سایت مجتمع پژوهشی سازمان اوقاف وامور خیریه مراجعه کنند.

وی با اشاره به مسابقه کتابچه سفره آسمانی گفت: بیش از 6 هزار جلد کتابچه" سفره های آسمانی" در امامزادگان خراسان جنوبی توزیع شده است که سهم امامزادگان باقریه(ع) بیرجند یکهزار کتابچه است.

حجت الاسلام گرایلی با بیان اینکه این کتاب در بردارنده 40 نکته آموزنده از قرآن است، اظهار کرد: این کتاب برگرفته از کتاب ارزشمند و ماندگار دقایقی با قرآن حجت الاسلام و المسلمین قرائتی است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی، مهلت ارسال پاسخنامه مسابقه فوق را حداکثر تا 18 شهریورماه 1392 اعلام کرد و افزود: شرکت کنندگان می توانند از طریق ارسال پستی پاسخنامه به آدرس قم صندوق پستی 168-37135 در مسابقه شرکت کنند.

وی زمان اعلام نتایج را 26 شهریور ماه عنوان و اذعان کرد: قرعه کشی مسابقه همزمان با میلاد با سعادت امام رضا(ع) انجام و اسامی برندگان از طریق سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی اوقاف اعلام خواهد شد.

حجت الاسلام گرایلی، جوایز مسابقه فوق را کمک هزینه حج عمره،‌ کمک هزینه سفر به عتبات عالیات،‌ کمک هزینه سفر به مشهد مقدس،‌ قلم گویای هوشمند قرآنی و هزاران جوایز ارزشمند دیگر عنوان کرد.

 

 

کد مطلب 2102028

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