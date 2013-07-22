جدول قیمت سکه و ارز در دوشنبه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز دوشنبه در بازار یک میلیون و 30 هزار تومان، طرح قدیم یک میلیون هزار تومان، نیم سکه 550 هزار تومان، ربع سکه 350 هزار تومان و گرمی 230 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 100 هزار تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1315 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3 هزار و 160 تومان، هر یورو را 4 هزار و 170 تومان، هر پوند را 4 هزار و 830 تومان و هر درهم امارات را 865 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز