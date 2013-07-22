جدول قیمت سکه و ارز در دوشنبه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز دوشنبه در بازار یک میلیون و 30 هزار تومان، طرح قدیم یک میلیون هزار تومان، نیم سکه 550 هزار تومان، ربع سکه 350 هزار تومان و گرمی 230 هزار تومان اعلام شد.
همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 100 هزار تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1315 دلار است.
در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3 هزار و 160 تومان، هر یورو را 4 هزار و 170 تومان، هر پوند را 4 هزار و 830 تومان و هر درهم امارات را 865 تومان اعلام کردند.
جدول قیمت سکه و ارز
|نوع سکه
|دوشنبه - قیمت (تومان)
|سکهتمامطرحجدید
|1030000
|سکهتمامطرحقدیم
|1000000
|نیم سکه
|550000
|ربع سکه
|350000
|1 گرمی
|230000
|هرگرمطلای18عیار
|100000
|نوع ارز
|دلار آمریکا
|3160
|یورو
|4170
|پوند انگلیس
|4830
|درهم
|865
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