مراقب خطاهای انسانی در گودبرداری ها باشیم/وقوع 159 حادثه ساختمانی در اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد بزرگ زاد افزود: گرچه نمی توان رخدادهای طبیعی را دارای سهم اندکی از آمار حوادث دانست اما الباقی هرچه می ماند حادثه های انسان ساز است و نقش مردم در بروز آنها غیر قابل انکار است به همین دلیل تنها راهی که می توان میزان اینگونه حوادث را کاهش دهد رشد آگاهی شهروندان نسبت به خطراتی است که متوجه آنان است.

وی افزود: حوادث گودبرداری و ریزش آوار که سهم بسزایی در افزایش آمار حوادث همچنین تلفات دارند، از جمله مواردی است که کاهش آن ارتباط مستقیم با آگاهی شهروندان و توجه مهندسین ناظر داردو در واقع این حواث می تواند در یک لحظه خانه ای را ویران و خانواده ای را داغدار کند.

بزرگزاد بیان کرد: آمارها نشان می دهد که تعداد کل حوادث ساختمانی از ابتدای سال ۹۱ تا کنون ۱۵۹ مورد بوده که از این تعداد ۱۰۱ مورد گود برداری و احتمال تخریب به علت عدم رعایت اصول فنی ایمنی ساختمان و ۵۸ مورد حادثه ریزش آوار بوده که به علت عدم مهار بندی صحیح و عدم رعایت نکات ایمنی هنگام گود برداری صورت گرفته است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان بیان کرد: اگر در نظر بگیریم در طی وقوع زلزله ای خساراتی بالغ بر ویرانی 159 خانه مسکونی و 58 حادثه جدی در شهر اصفهان رخ دهد، پذيرش آن منطقي تر از خسارات حوادث گودبرداری است زيرا که تابع مقدرات خداوند بوده ايم نه اهمال مخلوق و در واقع می توان گفت پذیرش خسارات ناشی از زلزله راحت تر است تا پذیرش این مسئله که به علت اشتباهات در گودبرداری غیر اصولی، جان و مال یک خانواده بیگناه به خطر بیفتد.

بزرگزاد گفت: بدون تردید در کلان شهر اصفهان با حدود دو میلیون نفر جمعیت، نقش شهروندان در کاهش مخاطرات و بهبود شاخص های ایمنی بسیار با اهمیت است زیرا افزایش آگاهی و آموزش می تواند از بروز حوادث گودبرداری و ریزش آوار جلوگیری کرده، رعایت اصول فنی و ایمنی در ساختمان ها نهادینه شده و منجر به نظارت و کنترل بیش از پیش دستگاه های مربوطه در زمان گودبرداری که جزء مفاد صدور پروانه ساختمان است شود.