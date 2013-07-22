به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ خلیل رفعتی صبح دوشنبه در جمع بسیجیان شهرستان عسلویه با اشاره به اهمیت روزه‌داری، اظهار داشت: در ماه مبارک رمضان باید تلاش کنیم تا از لحظه لحظه این ماه بهترین بهره را ببریم و توشه‌ای را برای آخرت خود برداریم.

فرمانده سپاه خاتم الانبیاء عسلویه ادامه داد: روزه موجب تهذیب جامعه و تداوم روح تعادل و همبستگی و برادری بین مسلمین و همدردی با انسان‌های نیازمند در جامعه است

وی اضافه کرد: روزه، سدی در مقابل اسراف و تبذیر بوده و باعث عدم تبعیض و شکاف طبقاتی از نظر اقتصادی است، چراکه به وسیله بذل و بخشش و انفاق مالی، هیچگاه فردی در اجتماع مسلمین گرفتار فقر و تنگدستی نخواهد شد.

رفعتی به وحدت میان برادران اهل تسنن و تشیع اشاره کرد و گفت: آموزه‌های دینی و قرآن به عنوان یک منبع اصیل در اختیار تمام مسلمانان جهان قرار دارد و در صورت عمل به راه و روش پیامبر اسلام(ص) عدالت در جامعه برقرار می‌شود.

وی افزود: برنامه‌های فرهنگی در ماه مبارک رمضان در سطح شهرستان عسلویه در راستای حفظ انسجام و تقویت روحیه وحدت و همدلی بین برادران اهل تسنن و تشیع است که چنین برنامه هایی باید در سطوح مختلف تداوم داشته باشد.

فرمانده سپاه عسلویه خاطرنشان ساخت: سه‌شنبه‌شب ضیافت افطار با شکوهی به مناسبت ولادت کریمه اهل بیت امام حسن مجتبی(ع) با حضور علما و امام جمعه اهل تسنن و تشیع و جمعی از قاریان و مسئولان در مصلی نماز جمعه عسلویه برگزار می‌شود.