درخواست دیدار شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با روحانی قبل از تحلیف/ بررسی آیین نامه شورا در جلسه دیشب

هدایت الله جمالی پور سخنگوی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار این جبهه با رئیس جمهور منتخب گفت: در جلسه شب گذشته جبهه بحث دیدار با رئیس جمهور منتخب مطرح شد و پیگیری های لازم درخصوص این دیدار انجام شده است، البته دفتر دکتر روحانی درحال برنامه ریزی این دیدار است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه مراسم تحلیف رئیس جمهور نزدیک است و فعالیت های روحانی بیش تر شده است، ترجیح ما بر این است که این دیدار قبل از مراسم تحلیف صورت بگیرد.

سخنگوی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات افزود: در حال رایزنی دیدار اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و منتخبیا اصلاح طلب شورای شهر با روحانی هستیم.

جمالی پور با بیان اینکه در جلسه دیشب شورای هماهنگی اصلاحات آیین نامه اداری شورا را مورد بررسی قرار دادیم، گفت: شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در حال بازنگری آیین نامه در جهت توانمند سازی احزاب عضو شورا و نحوه پیوستن اعضا به شورا است. همچنین مقرر شد کمیته تدوین آیین نامه، اصلاحات مد نظر اعضا شورا در شب گذشته را اعمال نماید.

وی با اشاره به اینکه بندهای بافی مانده از آیین نامه در جلسه آتی شورا مورد بررسی قرار می گیرد، گفت: امیدواریم این آیین نامه ظرف یکی دو جلسه آینده شورا، نهایی و مبنای کار شورا قرار گیرد.