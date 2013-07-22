بافت قدیم 140 هکتاری گرگان نوسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید طاهری پیش از ظهر دوشنبه در کمیته نوسازی بافت شهری افزود: نظر به توجه بیشتر به بافت تاریخی و ارزشمند این شهر، شهرداری پیشنهاد سازمان بهسازی و نوسازی را برای ارائه خدمات بهتر و مطلوبتر به محدوده و همچنین حریم شهر به شورای اسلامی شهر ارسال کرد که مورد تصویب این شورا قرار گرفت.

معاون شهرسازی شهرداری گرگان اظهار داشت: محدوده مورد نظر سازمان بهسازی و نوسازی، محدوده 140 هکتاری بافت مصوب قدیم و حریم شهر است.

طاهری تصریح کرد:چنانچه محور زیارت تا محدوده آبشار نیز در طرح جامع آتی گرگان جزو حریم شهر محسوب شود این سازمان ملزم به خدمات دهی به این محدوده نیز خواهد بود.

معاون شهرسازی شهرداری گرگان ادامه داد: این شهرداری برای دو محدوه اقدام به تهیه طرح کرده که طرح محدوده بافت قدیم مصوب و طرح محور زیارت در دست مطالعه است.