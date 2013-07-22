مهدی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هدف از ایجاد کارگزاری ها بطور عام افزایش بهره وری سازمان ها، تسریع در کار مراجعان و افزایش رضایت مندی مردم بوده است.

وی همچنین با بیان اینکه ایجاد کارگزاری ها که همان برونسپاری کارها باشد نیز بر اساس اصل 44 قانون اساسی است، اظهارداشت: در این اصل مقرر شده بخشی تصدی گری و عملکردی سازمان ها به بخش خصوصی و غیر دولتی سپرده تا کار مردم به دست خود مردم انجام شود.

مدیرعامل کارگزاری شماره دو تامین اجتماعی رشت گفت: در حال حاضر مشکلی که سازمان ها با آن مواجه هستند بحث برونسپاری نیست بلکه مسئله تعیین نوع خدمت است که باید برونسپاری شود بنابراین کارگزاری ها ظرفیت های خوبی برای توسعه کار دارند.

وی تصریح کرد: سازمان ها و دستگاه ها از بخش تصدی گری خارج و کارهای بیشتری را به کارگزاری ها واگذار کنند.

سلیمی با اشاره به اینکه بر اساس نظر سنجی ها 95 درصد مردم از عملکرد کارگزاری ها رضایت دارند، اظهارداشت: خدماتی که تامین اجتماعی به کارگزاری ها واگذار کرده است شامل چاپ، تعویض و صدور دفترچه های درمانی، دریافت دیسکت لیست حق بیمه، تامین اعتبار دفترچه های درمانی، صدور برگه پرداخت بانک های عامل، بازاریابی، قطع مقرری بیمه بیکاری، پیگیری و وصول ماده 66، مشاوره و سایر موارد است.

وی ادامه داد: درصد عملیات این کارگزاری شامل 80 درصد عملیات چاپ، صدور و تعویض دفترچه های درمانی، 70 درصد دریافت دیسکت لیست حق بیمه شدگان و 35 درصد فیش حق بیمه است.