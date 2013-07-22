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۳۱ تیر ۱۳۹۲، ۱۳:۲۵

منیری خبر داد:

حمایت موسسه میزان از نماینده والیبال خراسان در لیگ برتر ادامه دارد

حمایت موسسه میزان از نماینده والیبال خراسان در لیگ برتر ادامه دارد

مشهد - خبرگزاری مهر: سخنگوی باشگاه والیبال میزان خراسان گفت: موسسه مالی و اعتباری میزان همچنان از نماینده والیبال خراسان رضوی در لیگ برتر حمایت می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف علی منیری صبح دوشنبه  در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طی دو هفته آینده جلسه هیأت مدیره باشگاه برگزار خواهد شد و پس از آن سیاست های کلی باشگاه برای فصل آتی لیگ برتر مشخص خواهد شد.

وی افزود: در هر صورت مجموعه موسسه مالی و اعتباری میزان به عنوان حامی تیم والیبال استان در عرصه حضور خواهد داشت و سعی خواهیم کرد تیمی پر قدرت را راهی لیگ برتر کنیم.

منیری در خصوص وضعیت تمرینات تیم گفت: در حال حاضر تمرینات تیم زیر نظر کادر فنی پیگیری می شود تا زمان را از دست ندهیم ولی قطعاّ بازیکنان جدیدی جذب تیم خواهند شد.

سخنگوی باشگاه والیبال میزان خراسان ادامه داد: با چند ملی پوش حاضر در مسابقات لیگ جهانی هم مذاکراتی داشتیم که به نتایج خوبی رسیده ایم و امیدواریم با جذب آن ها تیمی مقتدر را آماده کنیم.

وی در خصوص وضعیت کادر فنی هم گفت: به احتمال فراوان کادر فنی هم دستخوش تغییراتی خواهد شد ولی جبار قوچان نژاد قطعاّ در ترکیب کادر فنی سال آینده ما حضور خواهد داشت.

کد مطلب 2102043

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