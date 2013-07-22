تعمیرات سالن های ورزشی فرسوده در دستور کار قرار گیرد/ آب، برق و گاز مراکز آموزشی نباید قطع شود

به گزارش خبرنگار مهر احسان قنبری ظهر دوشنبه در شورای آموزش و پرورش شهرستان همدان گفت: با توجه به اینکه هر دستگاهی با خدماتی که ارائه می دهد می تواند در جهت بهبود وضعیت آموزش و پرورش موثر باشد، باید از ظرفیت ادارات به درستی استفاده شود.

وی با اشاره به ضرورت تعمیرات به موقع مدارس بیان داشت: سازمان نوسازی مدارس باید در این زمینه به دنبال پیمانکارانی باشد که به لحاظ مالی قوی باشند باشند.

معاون سیاسی- اجتماعی فرماندار همدان با بیان اینکه در فصل تابستان برخی مدارس فعال هستند، اظهار داشت: فعالیت مدارس در فصل تابستان در راستای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان اهمیت بسیاری دارد.

قنبری با اشاره به وضعیت کم آبی در استان همدان گفت: با توجه به اینکه از اول مهر امکان جیره بندی آب وجود دارد مدارس می توانند در ایجاد فرهنگ مناسب برای مصرف بهینه آب نقش بسزایی داشته باشند.

تعمیرات سالن های ورزشی که در حال ریزش هستند باید در دستور کار قرار گیرد

وی با اشاره به اهیمت تعمیر سالن های ورزشی مدارس اظهار داشت: تعمیرات سالن های ورزشی که در حال ریزش هستند باید در دستور کار قرار گیرد.

معاون سیاسی- اجتماعی فرماندار همدان گفت: در زمینه بحث سواد آموزی عشایر باید آمار ثبت نام دانش آموزان عشایری بدست آید و مشخص شود چه درصدی از این دانش آموزان ثبت نام نکرده اند تا پیگیری های لازم در این زمینه انجام شود.

قنبری در ادامه بیان داشت: سرویس مدارس برای سال تحصیلی جدید ساماندهی خواهند شد.

وی در پایان سخنانش با اشاره به قطع آب و برق برخی از مدارس شهرستان همدان، اظهار داشت: آب، برق و گاز مراکز آموزشی به هیچ عنوان نباید قطع شود.