عمليات انتحاري در بغداد حداقل 50 كشته و زخمي برجاي گذاشت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، يك منبع دروزارت كشور عراق اعلام كرد: يك عامل انتحاري كاميون بمب گذاري شده خود را در نزديكي پاسگاه پليس الرشاد درجنوب شرق بغداد منفجر كرد و طي آن 22 عراقي را كشت و25 تن ديگر را زخمي كرد.

اين منبع پيشتر ازكشته شدن 13 عراقي و زخمي شدن 25 تن ديگر دراين عمليات انتحاري خبر داده بود.

براساس اعلام منبع وزارت كشورعراق، اين حادثه ساعت 15 به وقت محلي در منطقه المشتل درجنوب شرقي بغداد روي داد.



درميان كشته ها و مجروحان چند تن از نيروهاي پليس ديده مي شوند اما هنوزهويت برخي اجساد به دليل سوختگي شديد شناسايي نشده است .

خبرنگارخبرگزاري فرانسه حاضر ازمحل انفجار گزارش داد كه نيروهاي آمريكايي پس ازعمليات انتحاري محل حادثه را محاصره كردند و ازطريق بلندگو از تجمع كنندگان خواستند مكان حادثه را ترك كنند .

يك افسر پليس عراق درباره اين انفجار گفت : عامل انتحاري تلاش كرد تا ازپياده روي مياني خود را به پاسگاه پليس برساند اما انفجار كاميون مانع از رسيدن عامل انتحاري به هدفش شد و اين انفجار درفاصله 20 متري پاسگاه رخ داد.