سید هاشم عارف در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه باید مقالات علمی خود را تبدیل دستاوردهای دانش بنیان کنیم اظهار داشت: کشور ما از لحاظ تولید علم در منطقه خاورمیانه رتبه اول را دارد که این رتبه 13 سال جلوتر از چشم انداز علمی ایران بوده است.

سهم صادرات محصولات دانش بنیان در کشور فقط یک میلیون دلار است

وی با تاکید براینکه در حال حاضر رتبه پانزدهم را در تولید مقالات علمی در جهان کسب کرده ایم گفت: با سرعت خوب فعلی می توانیم تا افق 1404 جز 10 کشور تولید کننده مقالات علمی و پژوهشی باشیم.

استاد دانشگاه قم با بیان اینکه تولید ناخالص ملی در کشور به بیش از یک میلیارد دلار می‌رسد گفت: حدود یک دهم این مبلغ سهم صادرات محصولات دانش بنیان کشور است.

عارف با اشاره به اینکه کالاها و محصولات HI-TECH از ریسک صادراتی بالایی برخوردارند گفت: کلا مشخصه این نوع کالاها صادراتی بودن آنهاست و در کشوری مانند چین کالاهای دانش بنیان و فناوری را فقط به منظور صادرات به کشورهای دیگر تولید می کنند.

صادرات کالاهای دانش بنیان به ابزار قدرت نمایی کشورهای پیشرفته بدل شده است

وی با اعلام این مطلب که قدرت کالاهای دانش بنیان به سرعت فناوری آن است افزود: کالاهای دانش بنیان همیشه در حال به روز رسانی و بازآفرینی هستند و هر تولیدکننده‌ای که بتواند با بیشترین سرعت با کیفیت ترین و مدرنترین کالا را تولید کند می‌تواند در بازار رقابت بین المللی ماندگار باشد.

رئیس پارک علم و فناوری قم با اشاره به سابقه تشکیل و تکامل پارک‌های علم و فناوری کشور ادامه داد: حضور و خدمت رسانی پارک‌ها و مراکز رشد علم و فناوری در کشور سابقه 12 ساله دارد.

عارف با بیان اینکه شهرک تحقیقاتی اصفهان به عنوان نخستین مرکز علم و فناوری کشور شناخته می‌شود گفت: رسالت بزرگ پارک‌ها این است که بتوانند با کمک یکدیگر یک شبکه معنادار علم و فناوری در کشور ایجاد کنند که بتوانند دستاوردهای بزرگ علم و فناوری را به بهترین نحو پوشش دهند.

تشریح تفاوت های پارک با واحدهای صنعتی و بنیاد نخبگان

عضو کارگروه کارآفرینی استان قم با اشاره به تفاوت پارک با واحدهای صنعتی گفت: در پارک‌های علم و فناوری برخلاف واحدهای صنعتی شرکت‌ها نیمه صنعتی هستند و وارد عرصه تولید انبوه نشده‌اند. ضمن اینکه شاخصه مهم مدیران شرکت‌های دانش بنیان تحصیلات عالیه و توان مغز افزاری است نه دستگاه های عرض و طویل سخت افزاری.

وی با بیان اینکه تاکنون در پارک قم بیش از 17 هسته فناور و 20 شرکت فناور استقرار یافته اند، گفت: براساس آمارهای رسمی 60 کشور جهان جزء کشورهای دانش بنیان محسوب می شوند که تنها 6 کشور به عنوان کشور خلاق و کارآفرین معرفی شده اند.

رئیس پارک علم و فناوری قم در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که وجه تمایز پارک با بنیاد نخبگان چیست، اظهار داشت: بنیاد نخبگان معمولا از افراد حقیقی نخبه حمایت محدود می کند اما پارک ها وظیفه حمایت از اشخاص حقوقی بر اساس ایده های نو و بازار محور را دارد. در واقع یک فرد نخبه زمانی که بتواند یک شرکت فناور تشکیل بدهد و ایده خود را تبدیل به ثروت و محصول کند می تواند وارد پارک شود.

نباید دچار استثمار علمی ابرقدرتها شویم

وی با تاکید براینکه نباید گول رتبه های شایسته خود در زمینه تولید مقالات علمی را بخوریم گفت: متاسفانه نتوانسته ایم ایده های موجود در این مقاله را بازآفرینی و تبدیل به ثروت کنیم.

عارف با هشدار این مطلب که حاصل عملیاتی دستاوردهای پژوهشی کشور را قدرت های بزرگ به استثمار می برند گفت: اگر نتوانیم مقالات خود را ارزش آفرینی کنیم در واقع تمام امتیاز و زحمات حاصل از نگارش را به طور رایگان در اختیار کشورهای پیشرفته گذاشته ایم تا آنها از دستاوردهای آن بهره برداری کنند.

استاد دانشگاه قم با بیان اینکه جای ایجاد شرکت های فناور و دانش بنیان در کشور به شدت احساس می شود گفت: اگر 60 هزار شرکت دانش بنیان در زمینه های مختلف در کشور ایجاد شود تنها می تواند 20 درصد از توانمندی ها و استعدادهای علمی کشور را کاربردی کند.

رئیس پارک قم با بیان اینکه ارزش آفرینی تولید علم و دستاوردهای علمی آخرین حلقه توسعه است‏، گفت: مقام معظم رهبری با درک شرایط کنونی با تیز هوشی کامل نسبت به توسعه شرکت های دانش بنیان و ورود آنها در مدیریت اقتصادی کشور را مورد تاکید قرار می‌دهند.