محمد رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: دشمن قصد دارد از این طریق به مردم فشار بیاورد.
وی با اشاره به بالارفتن قیمت گوشت در سال گذشته، تصریح کرد: اگر کنجاله قطع شود، قیمت تولید گوشت بهطور ناگهانی بالا میرود.
مدیر شرکت دانههای روغنی خراسان با انتقاد از واردات دانههای روغنی توسط دولت از سالهای گذشته تاکنون، یادآور شد: در حال حاضر واردات این دانهها بهخاطر تحریمها بهسختی و بهکندی انجام میشود.
رستمی تصریح کرد: دولت، دانههای روغنی را با ارز مرجع وارد میکند ولی ما بهعنوان بخش خصوصی با هزار و یک گرفتاری با ارز تبادلی وارد میکنیم که این تفاوت قیمت سبب میشود ما در تولید محصول نهایی نتوانیم رقابت کنیم.
وی با اشاره به سخن مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه مسئله دانههای روغنی، مسئله کلزا و ... چیزهایی است که باید حتما کشور در اینها به خودکفایی برسد، تاکید کرد: تنها راه مانده برای مقابله با تحریمها و افزایش قیمتها ترغیب کشاورزان به کشت دانههای روغنی است.
وی با بیان اینکه دانههای روغنی کلزا، سویا، کنجد و آفتابگردان مواد اولیه شرکت دانههای روغنی خراسان را تشکیل میدهد، افزود: روغن خام و کنجاله مواد خروجی این شرکت را تشکیل میدهد.
رستمی یادآور شد: کنجاله بهصورت فله به شرکتهای خوراک دام و طیور ارسال میشود تا آنجا با افزودنیهای دیگر به خوراک دام و طیور تبدیل و روغن خام به کارخانجات تصفیه روغن ارسال میشود.
وی بیان کرد: دشمن در تحریمها روی روغن خام و کنجاله دست گذاشته و مانع ایجاد کرده است.
