14 پرونده قراردادهای راکد در شهرک های صنعتی قزوین بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالقهار ناصحی در این باره اظهارداشت: با تشکیل اولين جلسه هيئت حل اختلاف و داوري در سالجاري پرونده قرار دادهاي راكد در شهركها و نواحي صنعتي با حضور نماينده حقوقي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران بررسی شد.



به منظور تعيين تكليف قراردادهاي منعقده با متقاضيان سرمايه گذاراي كه به هر نحوي اراضي واگذار شده به آنان راكد مانده و موجب عدم اجراي تعهدات قراردادي شده است با تشکیل جلسه ای در هيئت حل اختلاف و داوري با حضور مديرعامل و نماينده حقوقي شركت شهركهاي صنعتي استان، نماينده حقوقي سازمان متبوع موضوع در دستور کار قرار گرفت.





وی افزود: در اولين جلسه اين هيئت در سالجاري 14 پرونده قرارداد راكد در شهركهاي و نواحي صنعتي تابعه استان مورد بررسي قرار گرفت كه نتايج آن هم اعلام شد.



میدرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان تصریح کرد: براساس نظر هیئت داوران از مجموع 11.5 هكتار از اراضي واگذار شده به متقاضيان سرمايه گذاري، 5.6 هكتار كه شامل شش پرونده قرارداد راكد است منتج به تائيد فسخ قرارداد شد.

وی بیان کرد: همچنین 2.6 هكتار از اراضی شامل سه پرونده قرارداد راكد منتج به اعطاي مهلت و 3.2 هكتار كه شامل پنج پرونده قرارداد راكد مي باشد منتج به فسخ مشروط شده است.



ناصحی یادآورشد: دومين جلسه هيئت حل اختلاف و داوري جهت تعيين تكليف تعداد دیگري از پرونده هاي راكد در نيمه اول شهريور ماه سالجاري برگزار خواهد شد.



دستگيري هفت شكارچي متخلف در استان قزوين



علی فرهادی مدیرکل محیط زیست استان قزوین در این باره گفت: ماموران يگان حفاظت محيط زيست استان قزوين در چند روز گذشته موفق به دستگيري پنج شكارچي متخلف شدند.



فرهادي افزود: ماموران يگان حفاظت اداره كل واحدهاي الموت غربي، طارم سفلي و اداره محيط زيست شهرستان آوج در حين عمليات گشت و كنترل و اجراي مقررات شكار و صيد در زيستگاه هاي حيات وحش موفق شدند هفت شكارچي متخلف را دستگير كنند.





مديركل حفاظت محيط زيست استان قزوين تصریح کرد: از متخلفان تعداد يك قبضه سلاح شكاري ساچمه ‌زني قاچاق، شش قبضه سلاح شكاري مجاز به همراه لاشه 10 قطعه كبك وحشي، يك فاخته و مقاديري فشنگ و ادوات شكار كشف و ضبط شد.



این مسئول بیان کرد: پرونده متخلفان برای بررسي و صدور حكم تحويل مراجع قضايي شده است.



فرهادي به شكارچيان غيرمجاز هشدار داد و افزود: ماموران يگان حفاظت محيط زيست در سراسر استان به صورت شبانه روزي مشغول گشت زني و حفاظت از حيات وحش و عرصه هاي طبيعي هستند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف طبق مقررات به طور قاطع با متخلفان برخورد خواهند كرد.



اجرای 14 برنامه در ماه میهمانی خدا



مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین از اجرای 14 برنامه ویژه ماه مبارک رمضان در قزوین خبرداد.



سعید وزیری نژاد در این باره گفت: ماه مبارک رمضان، فرصت بندگی خالصانه انسان به درگاه خداوند است، ماهی که ضیافت گسترده الهی برپا شده و انسان با روزه داری از ثواب بی حساب آن بهره می برد.



وی با بیان اینکه سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین همه ساله برنامه های ویژه ای را در این ماه اجرا می کند اظهارداشت: در راستای معنوی شدن فضای محله ها به ویژه نقاطی که مسجد در آنها وجود ندارد برگزاری نماز جماعت مغرب و عشاء در شش بوستان شهر در دستور کار قرار دارد.



وزیری نژاد در ادامه بوستانهای نرگس(بانوان)، پامچال(واقع در شهرک مینودر)، دهخدا، ملت، ارکیده(واقع در چهارصد دستگاه) و مهر مادر

(واقع در شهرک میرداماد) را از جمله این بوستانها عنوان کرد و گفت: نماز عید فطر نیز در این مکانها برگزار خواهد شد.



به گفته این مسئول همانند سالهای گذشته اعضاء شورای اسلامی شهر و مدیران شهری به دیدار خانواده های نیازمندان می روند و ضمن اهداء جیره خشک به آنان در جهت حل مشکلاتشان تلاش خواهند کرد.



وی از اجرای طرح ویژه"سیره علوی" برای اولین بار با همکاری هلال احمر خبر داد و اظهارداشت: در راستای تکریم نیازمندان با تأثیرپذیری از سیره

و روش اولین امام شیعیان توزیع یک هزار بسته موادغذایی و جیره خشک در بین نیازمندان محلات 14 گانه از سوی مدیران محله انجام می شود.



مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین تصریح کرد: این برنامه نوعی دلجویی از حال نیازمندان شهر خواهد بود و در اجرای آن شهروندان و امامان جماعت محلات، مشارکتی پرشوری دارند.



وزیری نژاد در خصوص تجهیز نمازخانه فرودگاه قزوین هم اظهارداشت: این اقدام پس از الحاق فرودگاه به شهرداری قزوین و قبل از آغاز ماه مبارک

انجام شد.



وی همچنین از برگزاری جشن تکلیف روزه اولی ها برای چهارمین سال متوالی با همکاری سازمان تبلیغات خبر داد و تصریح کرد: همزمان با 14 ماه

مبارک رمضان یک هزار روزه اولی دختر و پسر در مجموعه هلال احمر گردهم می آیند و به تکلیف رسیدن خود را جشن می گیرند.



وزیری نژاد برپایی نمایشگاه حجاب برتر در بوستان بانوان، سری دوم مراسم تقدیر از بانوان محجبه شهرداری و نمایشگاه بزرگ کتاب در مجموعه

تاریخی سعدالسلطنه را از دیگر برنامه های ویژه این ماه برشمرد.



مدیر عامل سازمان فرهنگی ورزشی با اشاره به انتشار کتابچه "میهمانی به سبک خدا" در تیراژ پنج هزار نسخه گفت: این مجموعه شامل آیات، احادیث و روایات معصومین(ع) با موضوع آداب شهروندی همچون سه سال گذشته در سطح شهر توزیع می شود.



وی یادآورشد: مساعدت مالی به 15 تشکل وهیئت مذهبی در میلاد امام حسن مجتبی(ع)، شبهای قدر و شهادت امیرالمومنین علی(ع)، فضا سازی شهری با 400 تیربرد، بنر و بیلبورد مناسبتهای مختلف این ماه برای اطلاع رسانی، برگزاری برنامه های مناسبتی در مراکز آموزشی سازمان فرهنگی ورزشی به ویژه خانه های فرهنگ، برپایی نماز جماعت اول وقت در مراکز و قرائت جزء 29 و 30 قرآن کریم ویژه کودکان و نوجوانان از دیگر برنامه های این سازمان است.



وزیری نژاد همچنین گفت: ضمن همکاری با موسسه نیلوفر آبی (مرکز حمایت از زنان بی سرپرست، بد سرپرست و کودکان یتیم) همزمان با چهارشنبه 15 ماه رمضان مراسم شاد و ویژه ای برای 250 نفر از کودکان بی سرپرست برگزار و هدایایی به رسم یادبود به آنها داده می شود.



آغـاز به کـار" باشـگــــاه دوستــداران محیط زیست"



باشگاه شهروندی دوستداران محیط زیست و فضای سبز در خانه های فرهنگ سازمان فرهنگی ورزشی به صورت همزمان آغاز به کار کرد.



مسئول کمیته فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین گفت: باشگاه دوستداران محیط زیست و فضای سبز خانه های فرهنگ سازمان فرهنگی ورزشی متشکل از خانواده ها و علاقه مندان با فعالیت های زیست محیطی آغاز به کار کرد.



مهدی کوزه گرها در این باره تصریح کرد: تشکیل باشگاه دوستداران محیط زیست و فضای سبز که از خواسته های مهم بسیاری از خانواده ها بود راه اندازی شد که نشان دهنده مشارکت فعالانه و خود جوش مردم با شهرداری و دیگر دستگاههای متولی در افزایش سرانه فضای سبز شهری است که حفظ و نگهداری محیط طبیعی موجود در شهر قزوین را در پی خواهد داشت.



کوزه گرها با اشاره به تشکیل جلسات "کارگروه فضای سبز و نظافت شهری" کمیته فرهنگ شهروندی اظهار داشت: این کارگروه متشکل از نمایندگان سازمان بازیافت و مدیریت پسماند، سازمان پارکها و فضای سبز، اداره کل محیط زیست، سازمان آموزش و پرورش و سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری است.



مسئول کمیته فرهنگ شهروندی افزود: جلسات این کارگروه بصورت هر دو هفته یکبار برگزار می شود و با "کارگروه فضای سبز و نظافت شهری" و

"باشگاه دوستداران محیط زیست" خانه های فرهنگ تعاملی سازنده دارد.



این مسئول، تشکیل باشگاه دوستداران محیط زیست را در راستای تحقق اهداف این کارگروه دانست و گفت: اعضاء این باشگاه ها در خانه های فرهنگ گردهم می آیند و ضمن شرکت در کلاسها و دوره ها و کارگاه های آموزشی از تخصص کارشناسان و صاحب نظران محیط زیست استفاده می کنند.



نیرومند: تشکیل باشگاههای شهروندی گامی مهم در مشارکت مردمی



حمید نیرومند مدیر مراکز آموزشی سازمان فرهنگی ورزشی در این زمینه گفت: خانواده ها و علاقه مندان محیط زیست که افراد و اقشار مختلفی از جامعه را تشکیل می دهند از این پس با حضور فعالانه در خانه های فرهنگ به منظور اجرای برنامه های مربوط، مشارکتی سازنده خواهند داشت که مهمترین نتیجه این اتفاق ارزنده، ترویج فرهنگ زیست محیطی و توجه به فضای سبز شهری در آینده است.



وی اظهارداشت: تمامی اقدامات و برنامه های انجام شده در مراکز آموزشی سازمان در راستای تحقق سیاستها و اهداف کلان سازمان فرهنگی ورزشی در جهت ارتقاء سطح فرهنگ شهروندی همشهریان عزیز است.



نیرومند در پایان یادآورشد: خانه های فرهنگ در کنار فعالیتهای آموزشی به تشکیل باشگاههای شهروندی به منظور افزایش مشارکت مردم در فعالیتهای اجتماعی اقدام کرده اند.



خانه فرهنگ پردیس به نشانی: نوروزیان، بالاتر از مجتمع مسکونی 400 دستگاه ارتش، جنب پارک ارکیده، خانه فرهنگ نواب به نشانی خیابان نواب، جنب پارک شهید بابایی و خانه فرهنگ محمدیه به نشانی: خیابان شهدا (سپه ) کوچه محمدیه تاکنون نسبت به راه اندازی باشگاه های دوستداران محیط زیست اقدام کرده و همچنان به تعداد اعضاء آنها افزوده می شود.



علی آذرپور: مشارکت اجتماعی مهمترین دستاورد باشگاه شهروندی



مسئول خانه فرهنگ پردیس تقویت مشارکت اجتماعی در برنامه های شهری و به خصوص حفظ محیط زیست را یکی از دلایل مهم تشکیل باشگاه

شهروندی دوستداران محیط زیست و اجرای کارگاه آموزشی" باهم باغبانی کنیم" دانست.



علی آذرپور اظهارداشت: کارگاه آموزشی" با هم باغبانی کنیم" اولین برنامه ای بود که به همت باشگاه شهروندی دوستداران محیط زیست خانه فرهنگ پردیس تحقق یافت.



به گفته آذرپور کارگاه آموزشی"با هم باغبانی کنیم" پیش از این در بوستان ارکیده با مشارکت 117 خانواده قزوینی برگزار شد.



وی تصریح کرد: در این برنامه با در اختیار قرار دادن گلدان، بذر، خاک، کود ارگانيک و مکملهاي مورد نياز به خانواده ها و کودکان، روشهاي درست

کاشت بذر و نگهداري از گياه، توسط کارشناسان مربوطه در قالب گروه هاي20 تا 25 نفري آموزش داده شد و بعد از اتمام کار، خانواده ها بذرهاي

کاشته شده خود را جهت نگهداری و پرورش، به خانه بردند.



آذرپور ابراز امیدواری کرد: خانواده ها با عضویت در این باشگاه جهت مشارکت فعالانه با شهرداری قزوین در حوزه های مختلف شهروندی اقدام کنند.



وی گفت: در آینده ضمن ورود به حوزه مدیریت پسماند با هدف حفظ و پاکیزگی محیط زیست شهری برنامه های کارگاهی، آموزشی، اردویی و میدانی را با مشارکت اعضاء باشگاه پردیس اجرا می کنیم.



این مسئول از همکاری کمیته فرهنگ شهروندی و مدیریت مراکز آموزشی سازمان فرهنگی ورزشی در شکل گیری و تداوم فعالیت این باشگاه قدردانی کرد.