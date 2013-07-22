275 مورد بازدید از مراکز عرضه فرآورده های دامی ریگان انجام شد

محسن دهقانیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای اجرای اهداف سازمانی و وظایف محوله یکی از مهمترین وظایف دامپزشکی کنترل و نظارت بر فراوردهای خام دامی است.

وی ادامه داد: در همین راستا با آغاز ماه مبارک رمضان و طرح تشدید کنترل نظارت بهداشتی شبکه دامپزشکی شهرستان ریگان با استفاده از یک نفر کشیک مستقر در شبکه و دو اکیپ بازرسی سیار در قالب دو شیفت کاری از ساعت هشت تا دو بعدازظهر و دو تا هشت شب اقدام به بازرسی از مراکز عرضه فرآورده های خام دامی و ماشینهای حمل مواد لبنی و پروتئینی وهمچنین مراکز جمع آوری شیر و رستورانها می کنند.

این مسئول گفت: در دهه اول ماه مبارک رمضان اکیپهای نظارتی شهرستان ریگان 275مورد بازرسی از مراکز عرضه فراوردهای خام دامی ورستورانها انجام شده است.

دهقانیان از شهروندان ریگانی خواست در مواقع خرید فقط از مراکز عرضه مجاز تحت نظارت شبکه دامپزشکی اقدام به تامین مایحتاج خود کنند وهمچنین به تاریخ تولید وانقضای محصول دقت داشته باشند و از سلامت بسته بندی محصول اطمینان حاصل کنند.

وی تصریح کرد: شهروندان ریگانی در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را به شبکه دامپزشکی شهرستان اطلاع داده ویا با شماره تلفن 03464720209تماس حاصل کنند.

