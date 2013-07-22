بزرگترين محموله مواد مخدر در همدان كشف شد/ كشف 950 كيلوگرم مواد مخدر در 4 ماه

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدي معصوم بيگي ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: با تلاش گسترده و پيچيده و شبانه روزي نيروی انتظامي، پيگيري يك باند فعال مواد مخدر در دستور كار قرار گرفت.

وي اظهار داشت: شب گذشته به محض ورود اين محموله قاچاق كه از استان هاي غربي وارد همدان مي شد، اين محموله ضبط و متوقف شد.

در دو هفته اخير در استان همدان بيش از 700 كيلو گرم مواد مخدر ترياك كشف شد

سردار معصوم بيگي با بيان اينكه چهار نفر در اين راستا دستگير شده اند، عنوان داشت: در دو هفته اخير در استان همدان بيش از 700 كيلو گرم مواد مخدر كشف و 10 نفر نيز دستگير شده اند.

وي گفت: مجموعه تلاش هايي كه براي انهدام اين باندها انجام شده نشان از برخورد مستمر و جهادي نيروی انتظامي استان همدان در اين حوزه است.

فرمانده نيروی انتظامي استان همدان ادامه داد: عمده جرايم مستقيم و يا غير مستقيم در جامعه ريشه در مواد مخدر دارد.

كشف 950 كيلو گرم مواد مخدر در چهار ماه نخست سال

وي با اشاره به اينكه اولويت نيروی انتظامي استان همدان برخورد و مبارزه با مواد مخدر است، افزود: در 4 ماه نخست سال بيش از 950 كيلو گرم مواد مخدر در استان همدان كشف شده كه نسبت به مدت مشابه پارسال 60 درصد افزايش يافته است.

سردار معصوم بيگي افزود: در اين راستا دو هزار و 500 نفر دستگير شده اند.

وي در ادامه سخنانش گفت: در دو هفته اخير كه سه باند مواد مخدر با 700 كيلو گرم مواد مخدر در همدان منهدم شده بيش از شش دستگاه خودرو ضبط شده است.

فرمانده انتظامي استان همدان اضافه كرد: حوزه مواد مخدر چند جانبه بوده، مقابله و برخورد مهم بوده ولي كافي نيست.

وي در پايان سخنانش افزود: در حوزه پيشگيري و درمان خانواده ها نيز بايد فرزندان خود را كنترل كنند.