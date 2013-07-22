برخي ناامني ها در همدان ناشي از حضور معتادان در خيابان هاست/ مراكز غيرمجاز ترك اعتياد ساماندهی شود

به گزارش خبرنگار مهر، علي محمد آزاد ظهر دوشنبه در شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان همدان عنوان كرد: نيروهاي انتظامي در كشور در صف اول مبارزه با مواد مخدر قرار دارند.

وي ادامه داد: كشف 700 كيلوگرم مواد مخدر در طول چهار ماه گذشته در استان همدان نشان از تلاش هاي اين نهاد در همدان دارد.

استاندار همدان با اشاره به اينكه حساسيت موضوع مواد مخدر باعث ورود نيروهاي امنيتي در بخش مبارزه با آن شده است، اذعان داشت: همه دستگاه هاي اجرايي بايد با همكاري و همدلي به مبارزه با اين بلاي خانمان سوز بپردازند.

برخورد ظاهري با مواد مخدر اثرگذار نيست

آزاد بيان داشت: برخورد ظاهري با توزيع و مصرف مواد مخدر اثر گذار نيست و با مقابله تنها نمي توان تاثير لازم را ديد.

وي با اشاره به ايجاد فضاي همدلي وهمكاري مناسب بين اعضای شوراي هماهنگي با مواد مخدر، ادامه داد: تا وقتي به جديت در بخش مواد مخدر وارد نشويم مبارزه با آن نيز بي فايده خواهد بود.

استاندار همدان اظهار داشت: چرخه توزيع مواد مخدر و مبارزه با آن همچنان ادامه دارد و اگر پيشگيري از ورود مواد مخدر صورت پذيرد تعداد معتادان به حداقل خواهد رسيد.

آزاد با اشاره به لزوم نظارت بيشتر براماكني كه جوانان درآن تجمع مي كنند، عنوان كرد: آموزش مبارزه با مواد مخدر در سطوح مختلف جامعه فراگير شود.

مطالبه مردم در لزوم مبارزه با مواد مخدر به حق است

وي اذعان داشت: مطالبه مردم در لزوم مبارزه با مواد مخدر به حق است و تاكنون شهداي بسياري در اين راه داده ايم.

استاندار همدان با اشاره به هزينه هاي مختلف نظام در بخش هاي مالي، اجتماعي و افكار بين االملي در راه مبارزه با مواد مخدر، عنوان كرد: برخي از محموله هاي مواد مخدر كه از كشورمان عبور داده مي شوند تا مقصد بيمه است و حتي به خانواده افراد بازداشت شده در صورت كشف آن كمك مالي مي شود.

نمي توان همه قاچاقچيان مواد مخدر را اعدام كرد

آزاد اذعان داشت: نمي توان همه قاچاقچيان مواد مخدر را اعدام كرد.

وي با اشاره به اينكه دزدي هاي كوچك جامعه را نا امن مي كند، در پايان بيان داشت: از اول مردادماه با مراكز غير مجاز ترك اعتياد برخورد خواهد شد.