3200 گلستانی در مسابقات ملی مهارت شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل تیرانداز پیش ازظهر دوشنبه در نشست برنامه ریزی هفته ملی مهارت گفت: از این تعداد 149 نفر به مرحله استانی که نیمه دوم مرداد ماه سال جاری برگزار می شود راه یافتند.

تیرانداز در تشریح نامگذاری روزهای هفته مهارت از تاریخ 31 تیر لغایت 6 مرداد افزود: روز دوشنبه 31 تیر به عنوان اولین روز هفته مهارت ” آموزش هاي مهارتي، افزايش توان ملي و تحقق حماسه اقتصادي” و یکم مرداد به عنوان ” آموزش هاي مهارتي، توانا در توليد علم و فناوري و تحقق افق چشم انداز 1404” نامگذاری شده است.

تیرانداز عناوین دیگر روزهای هفته مهارت را به ترتیب ” آموزش هاي مهارتي، تحقق سهم برتر منابع انساني در توليد ملي و افق چشم انداز 1404” ، ” آموزش هاي مهارتي همگام با آموزش هاي دانشگاهي” ، ” آموزش هاي مهارتي نوانديشي و پويايي فكري و اجتماعي ” و ” آموزش هاي مهارتي، مشاركت بخش خصوصي و ايجاد فرصت هاي برابر” اعلام کرد.

وی افزود: یکشنبه ششم مرداد در تقویم رسمی کشور " روز ملی کارآفرینی و آموزشهای فنی و حرفه ای" نامگذاری شده است که آخرین روز هفته مهارت است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای گلستان، حضور کارکنان و کارآموزان در نماز جمعه در سراسر استان ، تجلیل از رئیس، مربی و کارمند نمونه مراکز آموزشی دولتی و بخش خصوصی، دیدار با خانواده های معظم شهدا و غبارروی و عطرافشانی مزار ایشان، سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه چهارم مرداد، دعوت از مسئولین استانی برای بازدید از مراکز آموزشی، اجرای برنامه های فرهنگی و رسانه ای و نیز انجام فعالیت های مختلف تبلیغی و ترویجی در راستای نامگذاری سال 1392 و ترویج فرهنگ مهارت آموزی در جامعه را از دیگر برنامه هایی اعلام کرد که به مناسبت این هفته به اجرا در خواهد آمد.

تیرانداز با اشاره به کسب رتبه چهارم ایران در مسابقات جهانی مهارت که در کشور آلمان برگزار شد گفت: تیم مهارت جمهوری اسلامی ایران با کسب دومدال نقره، یک مدال برنز و 8 دیپلم افتخار توانست بهترین عملکرد را در طول سالهای حضور در مسابقات جهانی مهارت داشته باشد.