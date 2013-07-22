راه اندازی چهار پتروشیمی در استان همدان در دست اقدام است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خیریانپور ظهر دوشنبه در ششمین کارگروه تخصصی امور اقتصادی استان همدان که در استانداری همدان برگزار شد با بیان اینکه بحث مکان پتروشیمی ملایر مطرح شده است و سرمایه گذاری این طرح در حال اقدام است، افزود: در بحث پتروشیمی گنجنامه رابط پیگیری موضوع بوده است.

وی با اشاره به اینکه دو هدف عمده به موازات هم دنبال می شود، اظهار داشت: هدف نخست ورود سرمایه گذاران جدید و آوردن طرح های بزرگ به استان همدان و هدف دیگر احصا، شناسایی و بررسی طرح های با پیشرفت کند است.

معاون برنامه ریزی استاندار همدان با بیان اینکه طرح هایی که روند کندی دارند باید شناسایی شوند، ادامه داد: باید همه دستگاه های مرتبط مسئله بهره وری این طرح ها را پیگیری کنند.

20 طرح بزرگ در استان همدان در حال ساخت است

خیریانپور با اشاره به اینکه 20 طرح بزرگ در استان همدان در حال ساخت است که بالای 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، بیان کرد: طرح هایی که بالای 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارند باید در برنامه زمان بندی مشخص شوند.

وی با اشاره به اینکه طرح هایی که برای صندوق توسعه ملی ثبت نام کرده بودند شناسایی شده اند، عنوان کرد: در این خصوص پیگیری های لازم انجام شده است.

معاون برنامه ریزی استاندار همدان ادامه داد: پیگیری طرح های ستاد توسعه کشاورزی نیز انجام شده است.

حسن خیریانپور با تاکید بر اینکه دستگاه های اجرایی مرتبط پیگیر طرح های در دست اقدام باشند، اظهار داشت: دستگاه ها باید همه توان خود را برای طرح هایی که چند سال است ساخت آنها آغاز شده ولی به خاطر مشکلات کوچک ناتمام مانده بکار گیرند.

معاون برنامه ریزی استاندار همدان با بیان اینکه در حوزه معاونت برنامه ریزی به ریز به بحث پروژه ها ورود می کنیم، عنوان کرد: در کلیات نمی مانیم و به تمام جزئیات طرح ها توجه می کنیم.

برای طرح های بزرگ برنامه زمان بندی تهیه شود

خیریانپور خواستار تهیه 20 فهرست برای برنامه زمان بندی 20 طرح بزرگ استان شد و ادامه داد: در این فهرست همه موراد بررسی می شود و دستگاه های اجرایی مرتبط باید پاسخگو باشند.

وی با اشاره به اینکه در سه پتروشیمی هگمتانه، ابن سینا و ملایر مشکلی وجود ندارد، بیان کرد: جانمایی پتروشیمی ابن سینا انجام شده است و پتروشیمی ملایر نیز در شهرک صنعتی شیشه در ملایر جانمایی شده است.

معاون برنامه ریزی استاندار همدان در پایان سخنانش با بیان اینکه باید به ریز این سه طرح پتروشیمی پیگیری شود، اضافه کرد: باید برای هر پترو شیمی یک برنامه زمان بندی و یک چرک لیست از کوچکترین تا بزرگترین کاری که باید برای مجموعه انجام شود تهیه شود و حداقل هر هفته در دفتر امور اقتصادی به ریز کنترل شود.