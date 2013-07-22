پاکسازی بیش از 4 میلیون هکتار از اراضی آلوده به مین و گلوله های عمل نکرده

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ دوم پاسدار محمد حسین امیر احمدی، رئیس مرکز مین زدایی کشور با اشاره به پاکسازی عمومی 4150000 هکتار از اراضی آلوده به مین و گلوله های عمل نکرده باقیمانده از دوران جنگ تحمیلی گفت : این میزان پاکسازی از اراضی آلوده به مین و گلوله های عمل نکرده مربوط به استان های خوزستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی است که توسط جان بر کفان شجاع و غیرتمند ارتش، سپاه ، بسیج و گروه های مردمی و شرکت های خصوصی همکار با مرکز مین زدایی کشور پاکسازی عمومی شده است و حدود 40 هزار هکتار دیگر از اراضی آلوده، باقیمانده که عمدتا مربوط به استان خوزستان می باشد.

رئیس مرکز مین زدایی کشور، با توجه به حساسیت، سختی و مشقت فراوان و پرخطر بودن کار پاکسازی گفت؛ اهمیت این اقدام تا حدی است که مقام معظم فرماندهی کل قوا در تاریخ 21 خرداد سال 1369 فرمودند کسانی که در حال انجام ماموریت پاکسازی کشته و یا معلول شوند، شهید و جانبازاند.

وی گفت؛ فقط کشفیات مین درسالهای اخیر بالغ بر 1500000عدد و کشفیات گلوله های عمل نکرده بالغ بر 350000 بوده که نشان از حجم بسیار گسترده آلودگی در این اراضی بوده است.

سردار امیر احمدی افزود: ازسال1382که این ماموریت خطیر به وزارت دفاع واگذار شده است 1551000 هکتار اراضی آلوده به مین و گلوله پاکسازی شده است.

سردار امیر احمدی میزان کاهش مجروحان در اثر برخورد با مین و گلوله های عمل نکرده در سه سال گذشته را 75درصد و میزان کاهش کشته شدگان را در این محدوده زمانی 88درصد اعلام کرد و گفت : این کاهش میزان تلفات در اثر اقدامات جهادی و ایثارگرانه فرزندان رشیدملت ایران در نیروهای مسلح و مرکز مین زدایی کشور صورت است گرفته که البته به آسانی و ساده به دست نیامده؛ تقدیم 47 شهید و 117 نفر جانباز در سال های اخیر و درجریان عملیات پاکسازی نشان دیگری از جانفشانی و تعهد نیروهای پاکسازی برای حفظ جان هموطنان عزیز و ایجاد آرامش و امنیت بیشتر در استان های مرزی کشور بوده است.

وی بابیان اینکه بیشتر اراضی پاکسازی شده دراختیار مردم و نهادهای مسئول جهت انجام امور مختلف از جمله کشاورزی، دامداری، صنعتی وعمرانی قرار گرفته است افزود: پاکسازی عمومی در این مناطق انجام شده و تلاش و فعالیت برای شناسایی و رفع آلودگی سایر نقاط آلوده احتمالی با استقرار تیم های پاکسازی ادامه دارد.

سردار امیر احمدی گفت: بطور مثال میزان اراضی آلوده در استان کرمانشاه 700000 هکتار بود که تا سال گذشته 99 درصد این اراضی،پاکسازی عمومی شده و یک درصد باقی مانده شامل آلودگی احتمالی در شیارها، آبرفت ها ومناطق صعب العبوراست که نیازمند پاکسازی ویژه می باشد و اقدامات لازم انجام گرفته و اکیپ های پاکسازی مستقر در این استان درحال عملیات پاکسازی هستند و در صورت اطلاع و مشاهده هر گونه آلودگی وارد عمل می شوند.

رئیس مرکز مین زدایی با اشاره به برگزاری برخی مراسم از سوی این مرکز در ارتباط با پاکسازی میادین مین گفت: برگزاری مراسم یاد شده به منظور قدردانی و تجلیل از تلاش، ایثار و مجاهدت دست اندرکاران وفعالان این امر خطیر و مهم بوده است که با تقدیم ده ها شهید و جانباز، گمنام و خاموش در صدد حل این معضل ملی بوده اند؛ وبرگزاری این مراسم به منزله پایان عملیات پاکسازی نبوده است.

سردار امیر احمدی همچنین در ادامه اظهارات خود با اشاره به وقوع برخی حوادث در استانهای آلوده به مین و گلوله ادامه داد: با وقوع یک یا چند حادثه که بعضا نیز بر اثر سهل انگاری برخی افراد با وجود هشدارهای مکرر مسئولان صورت گرفته، نباید این کار عظیم و تلاش و ایثار رزمندگان جان برکف سپاه، ارتش وگروه های مردمی و شرکت های خصوصی را به زیر سوال برد.

وی افزود: در سالهای پس از جنگ تحمیلی همه ما تلاش کردیم با اقدامات جهادی و پاکسازی اصولی و همه جانبه از بروز هرگونه حادثه ناگوار جلوگیری کنیم. ولی همانطورکه مشاهده می کنید عمق و گستردگی فاجعه ای که رژیم صدام بواسطه مین گذاری وحشیانه و بدون نقشه ای که بر جای گذاشته و از طرفی گذشت زمان که منجر به جابجایی و پوسیدگی مین و گلوله های عمل نکرده شده، که متاسفانه وقوع اینگونه حوادث را اجتناب ناپذیر کرده است.

وی افزود: با گذشت سالهای طولانی از پایان جنگ جهانی دوم ما هنوز شاهد هستیم در گوشه و کنار کشورهای اروپایی که از تجهیزات بسیار پیشرفته ای برای خنثی سازی مین و مهمات جنگی برخورداراند حوادثی بر اثر برخورد با مهمات باقی مانده از جنگ جهانی دوم رخ میدهد که حاکی از پیچیدگی و حساسیت بالای این موضوع است.

سردار امیر احمدی تاکید کرد، تلاش ها تا پاکسازی کامل، در همه سطوح با قوت و قدرت ادامه خواهد داشت و امیدواریم با همکاری و هماهنگی همه دستگاه های ذیربط، شاهد استانهای مرزی عاری ازهر گونه مین و گلوله های عمل نکرده باقیمانده از دوران جنگ تحمیلی باشیم.

سردار امیر احمدی با قدردانی از تلاش همه دست اندرکاران بویژه فرماندهان و رزمندگان یگان های عملیاتی، ارتش،سپاه و شرکتهای خصوصی فعال در این زمینه، همچنین استانداران، فرمانداران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی 5 استان مرزی و سایر مسئولان کشوری و لشکری کشوری گفت کار پاکسازی اراضی آلوده به مین و گلوله های عمل نکرده جهاد خاموش و مقدس و کار بزرگ، سترگ و ستودنی است که همواره باید با گرامیداشت یاد و خاطره دلاور مردان شجاعی که در این عرصه جان و سلامتی خود را تقدیم کرده، امنیت، آرامش، آسایش را ایجاد و زمینه های توسعه ی مناطق درگیر با جنگ تحمیلی را به ارمغان آورده اند پاس داریم.

رئیس مرکز مین زدایی از مردم و اهالی و شهرها و روستاهای مرزی استان های خوزستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه، ایلام، کردستان درخواست کرد در صورت مشاهده ویا برخورد با هر گونه مین و مهمات عمل نکرده باقی مانده از جنگ تحمیلی ضمن حفظ خونسردی و هوشیاری مراتب را در اسرع وقت به یگان های پاکسازی مستقر در منطقه اعلام تا اقدامات لازم برای خنثی سازی وجمع آوری آن بعمل آید.

وی در پایان گفت : البته ما و هیچ یک از دست اندرکاران امر پاکسازی میادین مین و گلوله های عمل نکرده مدعی نبوده و نیستیم که اقدامات صورت گرفته در این زمینه بدون عیب و نقص بوده و همواره از انتقادات، راهنمایی ها، نظرات و پیشنهادات سازنده و راه گشا استقبال کرده و می کنیم .