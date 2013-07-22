شبکه اجتماعی مجازی طلاب جوان " گعده مجازی" راه اندازی شد

سعید ثاقب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این شبکه مجازی فرصتی است تا طلاب جوان سنت قدیمی "گعده " طلاب علوم دینی را در فضای مجازی تجربه کنند.

وی در توضیح بیشتر گفت: بارگذاری و نظارت بر مطالب این شبکه مجازی را گروهی از طلاب هجرت و مستقر خراسان رضوی برعهده دارند.

ثاقب یادآور شد: در قدیم طلبه ها بین طلبه ها رسم بود که زمانی را در طول روز با بعضی ازدوستانشان به گفتگوهای آزاد می پرداختند.

وی ادامه داد: در این گفتگوها، ساعتی را در کنار هم تفریح می کردند و نیز بحثهایی مطرح می شد که جرقه ای برای فعالیت های جدید بود.

مسئول شبکه مجازی طلاب جوان خراسان رضوی با بیان اینکه عضو شدن در این شبکه هیچ محدودیتی ندارد گفت: بر اساس سنت شرط ورود در گعده این بود که کسی غیبت نکند، به کسی توهین نشود و همه آزادانه حرف بزنند.

ثاقب با اشاره به اینکه با ورود به این شبکه مجازی طلبه های قرن 21 این سنت قدیمی را به شکلی جدید انجام خواهند داد بیان کرد: به زودی گروههای تخصصی برای بانوان راه اندازی می شود و طلاب خواهر می توانند در این شبکه مجازی عضو شوند.

مدیر مجموعه دنیای هنر تاکید کرد: گعده پذیرای تمام کسانی است که حرفی و نقدی برای گفتن دارند و می خواهند نظراتشان را به نقد بگذارند.