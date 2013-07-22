زایمان مادر جوان در آزادراه پردیس

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی اعلام کرد: مأموریتی مبنی بر درد شکم و احتمال زایمان خانم بارداری به آدرس بومهن شهرک طلائیه فاز 1 به مرکز اورژانس تهران مخابره شد.

براساس این گزارش، با دریافت خبر يك تيم امدادي اورژانس در از نزدیکترین پایگاه به محل اعزام شد.

برپایه این گزارش، تکنسینهای اورژانس 115 تهران با حضور بر بالین خانم 28 ساله مشاهده کردند کیسه آب وی پاره و از درد شدید شکم شکایت دارد، با انجام معاینات پزشکی علائمی از زایمان مشاهده نشد و به دلیل شرایط حاد حال مادر بلافاصله با تمهیدات لازم وی را به داخل آمبولانس منتقل و به سمت بیمارستان حرکت کردند.

بنابه اظهارات مادر و معاینات پزشکی مجدد و مشاهده علایم زایمان، آمبولانس برای انجام عمل زایمان در نزدیکی عوارضی اتوبان تهران - پردیس متوقف شد.

بنابراین گزارش، همکاران اورژانس در داخل آمبولانس عمل زایمان را انجام داده و پس از به دنیا آمدن نوزاد (پسر) اقدامات لازم و حیاتی را برای مادر و فرزند انجام داده و مادر و نوزاد را در صحت و سلامت کامل تحویل بیمارستان امام حسین (ع) دادند.