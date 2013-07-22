اظهارنامه هاي مالياتي الكترونيكي و دردسرهاي مردم/ طي 7 خوان براي پرداخت ماليات

به گزارش خبرنگار مهر، وارد اداره ماليات استان يزد كه مي شوي، همه چيز مرتب و خوب است اما از كنار هركه رد مي شوي، حرفهاي زيرلبي كه با دلخوري و خستگي همراه است را مي شنوي و برخي ديگر غرولند كنان و با شتاب از اين باجه به آن باجه مي روند.

با هركه هم صحبت شوي، خيلي زود سر صحبت را باز مي كند و از اينكه از كار و زندگي افتاده و در اين گرما و با زبان روزه، معطل شده، آن هم براي پرداخت ماليات، گلايه مي كند.

يكي از موديان مالياتي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اظهار نامه مالياتي امسال براي ما دردسر شده و چند روز است معطل شده ام.

فيروزه ملك ثابت عنوان كرد: براي تسليم اظهار نامه مالياتي، بايد حتما شماره اقتصادي داشته باشيم كه گرفتن همين شماره اقتصادي كلي وقت گير، زمان بر و البته هزينه بر است.

علاوه بر ماليات بايد كلي هزينه كنيم تا بتوانيم اظهارنامه الكترونيكي تنظيم كنيم

وي بيان كرد: ما علاوه بر ماليات كلي پول بايد به باجه هايي كه در اداره ماليات داير شده يا دفاتر پيشخوان پرداخت كنيم تا مراحل انجام دريافت شماره اقتصادي را براي ما انجام دهند.

ملك ثابت يادآور شد: با اينكه چندين سال است اظهارنامه مالياتي داده ام، اما هنوز از فرمهاي آن سر در نمياورم و اصلا نمي دانم منظور از برخي گزينه هايي كه در آن درج شده چيست.

وي گفت: فكر نمي كنم در هيچ جاي دنيا از مردم اينطور ماليات بگيرند. ما خودمان با پاي خودمان آمديم كه ماليات بدهيم اما دائم ما را دو سر مي گردانند.

يكي ديگر از موديان مالياتي نيز عنوان كرد: براي تكميل اظهار نامه مالياتي به صورت الكترونيك تقريبا تاكنون 40 هزار تومان پرداخت كرده ام.

وي افزود: براي گرفتن كد رهگيري يك مبلغ، براي گرفتن شماره اقتصادي يك مبلغ و خلاصه براي هر كاري كه بايد انجام دهم، بايد به يك باجه مراجعه كنم و بابت هر كاري مبلغي دريافت مي شود مراجعه هم شده مسئولان گفته اند اين باجه ها براي راحتي كار مردم مستقر شده اند و در واقع اداره ماليات بابت تكميل فرم پولي دريافت نمي كند.

فرم هاي پيچيده و موديان سردرگم

اين مودي مالياتي يزدي نيز از پيچيده بودن فرم ها اظهار نارضايتي كرد و بيان داشت: وقتي براي پرسيدن بندهايي كه از آن سر در نمي آورم مراجعه كردم، گفتند دفترچه راهنما دريافت كنيد و هنگامي كه براي دفترچه مراجعه كردم، گفتند يك جزوه چندين صفحه اي را بايد پرينت بگيرند كه بابت آن نيز بايد كلي هزينه پرداخت مي كردم.

وي عنوان كرد: اين پيچيدگي ها سبب شده تا صف هاي طولاني در اين گرماي طاقت فرسا تشكيل شود و مردم با زبان روزه براي ماليات دادن در صف بايستند.

وي تاكيد كرد: هيچ جا نديده بوديم براي ماليات دادن در صف بايستند و اينقدر اذيت شوند.

اما مديركل امور مالياتي استان يزد در مورد اين فرم هاي الكترونيك اظهار داشت: امسال اظهار نامه هاي مالياتي هم به صورت دستي و هم به صورت الكترونيكي از موديان پذيرش مي شود اما براي اظهارنامه هايي كه به صورت الكترونيكي تكميل شوند، تسهيلاتي در نظر گرفته شده است.

تسهيلات در نظر گرفته شده براي اظهار نامه هاي الكترونيكي

سيد رضا نوربخش عنوان كرد: اگر موديان مالياتي، اظهارنامه هاي خود را به صورت الكترونيك تكميل كنند، مي توانند 40 درصد مبلغ را نقد و بقيه را در اقساط شش ماهه پرداخت كنند اما اگر اظهارنامه دستي تنظيم شود، بايد كل ماليات خود را نقدي پرداخت كنند.

وي افزود: موديان امسال مي توانند از محل كار و منزل خود، اظهارنامه مالياتي بدهند و نيازي نيست به ادارات ماليات مراجعه كنند.

اين خبر در حالي از چندي پيش توسط مديركل مالياتي استان يزد مطرح شده كه تقريبا 80 درصد موديان، از پيچيده بودن فرم ها و بي اطلاعي از مراحل مختلف كار گلايه دارند.

نوربخش، مديركل امور مالياتي استان يزد

نوربخش همچنين ادامه داد: در قانون بودجه 92، دولت موظف شده تا براي تمام فعالان اقتصادي، كد اقتصادي صادر كند و اكنون كساني مي توانند اظهارنامه مالياتي بدهند كه كد رهگيري و شماره اقتصادي دارند.

و دقيقا مشكل همين جاست كه اكنون مردم براي دريافت همين كد رهگيري سر گردانند و علاوه بر معطلي بايد كلي هزينه پرداخت كنند.

قوانين مالياتي بايد به روز رساني شود

سال گذشته بود كه اداره ماليات چندين بار براي تكميل برخي فرمها و دريافت كد رهگيري به همه موديان مالياتي اطلاع رساني كرده بود و اغلب نيز اقدام كرده بودند اما تنها يك كد رهگيري از سوي سيستم به موديان اعلام شده بود و قرار بود بقيه موارد مورد نياز از طريق پست به درب خانه ها ارسال شود كه تاكنون از اين بسته پستي خبري نشده است.

برخي از مراجعان به اداره ماليات نيز از پيچيده بودن قوانين يا قرار نگرفتن مشاغل آنها در جدول گلايه داشتند.

سرگرداني خبرنگاران حق التحرير براي معافيت از ماليات

يكي از خبرنگاران استان يزد در اين زمينه به خبرنگار مهر گفت: يكي از قوانين مالياتي، معافيت خبرنگاران حق التحرير از پرداخت ماليات است و براي اين معافيت بايد فرمي از يزد تكميل و براي دفاتر مركزي در تهران ارسال شود تا از اين طريق ماليات از حقوق آنها كسر نشود اما در يزد كاملا از اين موضوع اظهار بي اطلاعي مي كنند.

وي عنوان كرد: برگه هايي كه براي دفاتر تهران صادر شده نيز مورد قبول آنها نيست و پس از گذشت سه سال هنوز متوجه نشده ايم كه امور مالي دفتر خبرگزاري در تهران چه فرمي و نامه اي مي خواهد و اداره ماليات يزد نيز كلا از اين موضوع بي اطلاع است و تاكنون نيز هر نامه‌اي در اين زمينه به امور مالي خبرگزاري ارسال شده، مورد پذيرش واقع نشده است.

وي بيان داشت: ما نيز كلا از اين موضوع صرف نظر كرديم و به نظر مي رسد كسر شدن ماليات از حق التحريرها به صرفه تر از رسيدگي و پيگيري موضوع معافيت و دريافت و پست نامه از يزد به تهران در چندين مرحله باشد.

وي بيان داشت: به نظر مي رسد بسياري از قوانين قديمي است و به روز رساني نشده و مصوباتي كه در اين زمينه وجود دارد، به ادارات كل ماليات استانها ابلاغ نمي شود.