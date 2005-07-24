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۲ مرداد ۱۳۸۴، ۱۸:۰۶

به تازگي از سوي انتشارات دانشگاه اكسفورد :

كتاب " فلسفه اخلاق" منتشر شد

چاپ سوم كتاب " فلسفه اخلاق: تاريخ، نظريه، و مضامين معاصر" تأليف استيون كان و پيتر ماركي تيرماه امسال از سوي انتشارات دانشگاه اكسفورد منتشر شد .

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"،  اين كتاب كه در سه بخش تأليف شده ، براي دانشجوياني كه درس فلسفه اخلاق را اخذ مي كنند تدوين گشته است.

در بخش اول كه اختصاص به مسائل و مضامين تاريخي دارد انديشه هاي فيلسوفان مطرح يونان باستان ، قرون وسطا و جهان جديد در نگاهي اجمالي مورد توجه قرار گرفته است.

در بخش دوم اين كتاب هم نظريه اخلاقي جهان جديد با تفسير و تفصيل بيشتري مورد توجه است و از فايده گرايي، تكيف گرايي ، خود گرايي و نسبي گرايي بحث مي كند.

بخش سوم نيز كه بيشتر به بحثهاي كاربردي اختصاص دارد مضاميني اخلاقي كه جامعه و فرهنگ جديد با آنها روبر هستند به بحث گذاشته شده اند.

كارن و ماريك مؤلفان اين كتاب هم هر دو استاد فلسفه هستند . كان استاد فلسفه در دانشگاه سيتي شهر نيويورك است و ماركي فلسفه را در دانشگاه ميسوري تدريس مي كند. 

کد مطلب 210208

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