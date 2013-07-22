تشکیل ستاد استقبال از سفرهای تابستانه در پایانه های پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد رضا حاجی بیگی با بیان این مطلب اظهار کرد: در چند مقطع از سال ما با افزایش تعداد مسافران در پایانه ها مواجه می شویم که ایام نوروز و تابستان از مهمترین این مقاطع هستند ، به همین دلیل هرسال در این ایام ستاد استقبال از سفرها و مسافران در همه پایانه های شهر تهران تشکیل می شود تا بتوانیم خدمات رسانی مناسبی را به شهروندان داشته باشیم.

وی ادامه داد: هماهنگی های لازم با تعاونی های مسافربری نیز صورت گرفته تا آمادگی کامل را برای خدمات رسانی به شهروندان داشته باشند،همچنین برای رعایت اصول بهداشتی در غرفه های پایانه ها و داخل اتوبوس ها تمهیدات لازم پیش بینی شده است و ماموران ویژه ای بررعایت اصول بهداشتی در بخش های مختلف نظارت خواهند کرد.

حاجی بیگی تاکید کرد: تعاونی های مسافر بری نیز ملزم شده اند که در داخل اتوبوس ها آب های بسته بندی شده در اختیار مسافران قرار دهند تا بتوانیم از سالم بودن آبها اطمینان داشته باشیم.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به گرم بودن هوا و احتمال بروز برخی مشکلات و بیماری ها برای مسافران، نیروهای اوژانس مستقر در پایانه ها آماده خدمات رسانی به شهروندان هستند.

حاجی بیگی با بیان اینکه مذاکرات لازم با نیروهای اوژانس برای حضور پررنگ تر و موثرترشان در پایانه ها در حال انجام است گفت: امیدواریم مسئولان اوژانس تهران هماهنگی ها لازم را صورت دهند تا ماموران اوژانس به وضعیت موارد عینی و مراجعان حضوری بدون طی کردن مراحل خاص رسیدگی کنند، تا روند خدمات رسانی به مسافرانی که دچار مشکل می شوند تسریع شود.

وی تاکید کرد: پایانه های شهر تهران با تمام ظرفیت و توان آماده خدمات رسانی به مسافران تابستانه هستند و امید است بتوانیم شاهد رضایتمندی مسافران از مجموعه پایانه های شهر تهران باشیم.



