استان فارس به صادر كننده تخم مرغ تبديل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر صادقي مصرف سرانه تخم مرغ استان را 10 كيلوگرم در سال عنوان كرد و ادامه داد: پيش بيني مي شود در سالجاري نياز استان به تخم مرغ به بيش از 46 هزار و 500تن برسد.

صادقي ادامه داد: صنعت دامپروري با 130هزار نفر اشتغال مستقيم و 378 هزار نفر اشتغال غير مستقيم از جمله فراگيرترين مشاغل استان است كه از نظر توليد پروتئين حيواني، اشتغالزايي و ايجاد درآمد در محيط هاي غير شهري و همچنين ارزآوري نقش بسيار موثري دارد.

اين مسئول خاطر نشان كرد: دامپروري داراي جذابيت فوق العاده اي بين سرمايه گذاران نيز بوده كه اين امر در طرح هاي تأثير گذاري مانند طرح توسعه كشاورزي نمود عيني داشته است.

معاون بهبود توليدات دامي سازمان جهادكشاورزي فارس با مثبت ارزيابي كردن تاثير اجراي طرح توسعه كشاورزي در صنعت دامپروري استان تصريح كرد: طي ساليان اخير شاهد رشد توليد محصولات دامي بخصوص با اجراي طرح توسعه كشاورزي بوده ايم به نحوي كه توليد گوشت قرمز استان به رتبه يكم كشور رسيد و شاهد ارتقاء رتبه هاي استان در توليد شير (رتبه چهارم)، توليد مرغ (رتبه سوم)، عسل ( رتبه چهارم) و تخم مرغ (رتبه پنجم) بوده ايم.

وي تاكيد كرد: اين طرح ها توانست پتانسيل هاي توليدي استان را بسته به نوع توليد از 10 تا 50 درصد افـزايش دهد و پيش بيني مي شود مجموع اين تـوليدات در سال 1392 از مرز يـك ميليون تن بگذرد.

صادقي در ادامه به تشريح وضعيت شير استان پرداخت و بيان داشت: در سال گذشته عليرغم پيامدهاي بروز خشكسالي هاي متوالي در استان فارس و به تبع آن توقع كاهش توليد شير، خوشبختانه به دليل ارائه تسهيلات مناسب به بهره برداران برای تأمين تليسه هاي پرتوليد، به بهره برداري رسيدن واحدهاي جديد الاحداث و بهبود جايگاه دام، اجراي فعاليت هاي اصلاح نژادي و تأمين نهاده هاي دامي مورد نياز و هم چنين اصلاح وضعيت تغذيه دام ها، شاهد افزايش توليد شير به ميزان 10 هزار تن نسبت به سال 90 (700 هزار تن) بوديم.

وي سرانه توليد شير در استان فارس را حدود 160 ليتر در سال عنوان كرد و افزود: 74 درصد توليد شير در استان به مصرف مردم رسيده و بيش از 20 درصد شير توليدي استان قبل يا بعد از فرآوري به ساير استان ها صادر مي شود.

معاون بهبود توليدات دامي سازمان جهادكشاورزي فارس در بخشي ديگر از سخنان خود از توليد 80 هزار تن گوشت قرمز در استان فارس در سال گذشته خبر داد و افزود: با كسب اين رقم استان فارس توانست براي دومين سال پياپي مقام نخست توليد گوشت قرمز كشور را به دست آورده و بعنوان قطب اول پرواربندي و توليد گوشت كشور مطرح شود.

صادقي يادآور شد: اين مقدار توليد گوشت قرمز علاوه بر تامين مصرف سرانه 15 كيلوگرمي جمعيت استان فارس مقدار زيادي نيز مازاد توليد داشته ايم كه به ساير استان ها صادر شده است.

معاون بهبود توليدات دامي سازمان جهادكشاورزي فارس با بيان اينكه بزرگترين واحد مرغداري تخم گذار كشور در استان فارس مستقر است اضافه كرد: مرغداري گوشتي در استان فارس به سرعت روند توسعه خود را طي مي كند و وجود 1200 واحد مرغداري با ظرفيت 22 ميليون قطعه در هر دوره جوجه ريزي پتانسيل بسيار مناسبي را براي توليد گوشت مرغ فراهم نموده است

اين مقام مسئول بيان داشت: توليد گوشت مرغ كه در سال 1381 تنها 48 هزار تن بوده و سرانه توليد گوشت مرغ استان در آن سال كمتر از 10 كيلوگرم بوده است، در سال 1391 به 130 هزار تن و سرانه توليد گوشت مرغ استان در سال گذشته به ميزان 25 كيلوگرم رسيده و اين رقم در سال جاري به 29 كيلوگرم خواهد رسيد كه نويد بخش فراهم آوردن افزايش پروتئين حيواني در دسترس جامعه است.