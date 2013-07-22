شناسایی 557 واحد صنفی متخلف در پارس آباد

ولی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در پی بازرسی از واحدهای صنفی در ماه رمضان واحدهای صنفی متخلف شناسایی شده و پرونده تخلفات صنفی برای این تعداد تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه توجه به قیمت فروش کالا از جمله مهمترین مولفه های تحت بازرسی بوده است، اضافه کرد: رعایت بهداشت در کالاهای مصرفی، فروش کالا با توجه به تاریخ انقضا، رعایت قیمت فروش و ممانعت از کم فروشی از دیگر موارد مورد بررسی است.

به گفته کریمی واحدهای صنفی شناسایی شده از دریافت اخطار تا درج در پرونده و پیگیرد قضایی مشمول رسیدگی قانونی قرار گرفته اند.

کریمی تاکید کرد: هدف از بازرسی واحدهای صنفی سلامت بازار و تنظیم قیمتها به منظور رفاه حال عموم مردم است.

وی از شهروندان پارس آباد خواست در صورت مشاهده تخلف در یک واحد صنفی مراتبط را به دستگاههای اجرایی مرتبط انعکاس دهند.