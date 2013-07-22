  1. استانها
  2. اردبیل
۳۱ تیر ۱۳۹۲، ۱۳:۴۵

کریمی به مهر خبر داد:

شناسایی 557 واحد صنفی متخلف در پارس آباد

شناسایی 557 واحد صنفی متخلف در پارس آباد

پارس آباد – خبرگزاری مهر: فرماندار پارس آباد از شناسایی 557 واحد صنفی متخلف در این شهرستان خبر داد.

ولی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در پی بازرسی از واحدهای صنفی در ماه رمضان واحدهای صنفی متخلف شناسایی شده و پرونده تخلفات صنفی برای این تعداد تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه توجه به قیمت فروش کالا از جمله مهمترین مولفه های تحت بازرسی بوده است، اضافه کرد: رعایت بهداشت در کالاهای مصرفی، فروش کالا با توجه به تاریخ انقضا، رعایت قیمت فروش و ممانعت از کم فروشی از دیگر موارد مورد بررسی است.

به گفته کریمی واحدهای صنفی شناسایی شده از دریافت اخطار تا درج در پرونده و پیگیرد قضایی مشمول رسیدگی قانونی قرار گرفته اند.

کریمی تاکید کرد: هدف از بازرسی واحدهای صنفی سلامت بازار و تنظیم قیمتها به منظور رفاه حال عموم مردم است.

وی از شهروندان پارس آباد خواست در صورت مشاهده تخلف در یک واحد صنفی مراتبط را به دستگاههای اجرایی مرتبط انعکاس دهند.

کد مطلب 2102091

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها