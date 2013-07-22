همدان در مبارزه با مواد مخدر جايگاه سوم كشوري را كسب كرد

به گزارش خبرنگار مهر، علي محمد آزاد ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در دو هفته اخير سه باند مواد مخدر توسط نيروی انتظامي همدان منهدم شده است.

وي با بيان اينكه عملكرد نيرو انتظامي استان همدان در مبارزه با مواد مخدر عملكرد قابل قبولي است، اظهار داشت: با توجه به آمار در چهار ماه نخست سال بيش از 900 كيلو گرم انواع مواد مخدر در استان همدان كشف شده است.

كشف بزرگترين محموله قاچاق ترياك در همدان

وي ادامه داد: شب گذشته بزرگترين محموله قاچاق ترياك در مرز استان همدان كشف و ضبط شد.

علي محمد آزاد در ادامه سخنانش افزود: در كشور ايران كنترل و عملكرد مواد مخدر از بيرون هدايت مي شود و سازمان يافته است.

عملكرد قاچاقچيان توسط نيروی انتظامي در مرزها كنترل مي شود

استاندار همدان ادامه داد: عملكرد قاچاقچيان توسط نيروی انتظامي هم در مرزها و هم در داخل كشور كنترل مي شود.

وي عنوان داشت: مقابله با مواد مخدر در داخل كشور در جمع آوري توزيع كنندگان و برخورد با معتادان در جامعه قابل مشاهده است.

آزاد ابراز داشت: ستاد مبارزه با مواد مخدر استان همدان در راستاي برخورد و يا آموزش و پيشگيري عملكرد قابل قبولي داشته است به طوريكه در حوزه مبارزه با مواد مخدر از جايگاه 18 در كشور به جايگاه سوم رسيده است.