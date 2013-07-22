کودکان عشایری همدان تحت پوشش تعلیم و تربیت قرار می گیرند/ بی سوادی عشایر ریشه کن می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن مظاهری ظهر دوشنبه در شورای آموزش و پرورش شهرستان همدان گفت: در رابطه با پیگیری امور تحصیلی فرزندان عشایری کودکان 6 تا 10 سال عشایری تحت پوشش تعلیم و تربیت قرار می گیرند.

وی افزود: در راستای ریشه کن کردن بی سوادی در بین عشایر افراد 10 تا 49 سال نیز تحت پوشش نهضت سواد آموزی قرار خواهند گرفت.

رئیس آموزش و پرورش ناحیه یک همدان اظهار داشت: مدرسه ای در مناطق عشایری ایجاد می شود که از طریق سرباز معلم ها به فرزندان عشایری آموزش ها ارائه شود.

هفت نفر از عشایر به عنوان معلم به همراه عشایر کوچ می کنند

مظاهری با اشاره به اینکه افراد عشایر نشین به علت مشغله های کاری و شرایط زندگی خود باید در چادر های خودشان تحت پوشش قرار گیرند، افزود: هفت نفر از عشایر به عنوان معلم به همراه عشایر کوچ می کنند و در چادر به آنها درس می دهند.

رئیس آموزش و پرورش ناحیه یک همدان همچنین در ادامه بیان داشت: پروژه مهر می تواند اقدام مناسبی برای آماده سازی مدارس در اول مهر باشد.

مظاهری افزود: در اجرای پروژه مهر موانعی وجود دارد که یکی از این موانع، نابهنگام تخصیص یافتن اعتبارات است.

وی بیان اشت: با توجه به اینکه یکی از دغدغه های دانش آموزان بحث ایاب و ذهاب آنها است باید در اجرای پروژه مهر این امر مورد توجه قرار گیرد.

خاطره اول مهر باید در ذهن دانش آموزان باقی بماند

رئیس آموزش و پرورش ناحیه یک همدان در بخش دیگری از سخنانش نیز به طرح مهر اشاره کرد و گفت: هدف از اجرای این پروژه این است که مدرسه ای شاداب وجود داشته باشد تا خاطره اول مهر در ذهن دانش آموزان باقی بماند.

وی ادامه داد: جلسه توجیهی این دستورالعمل به طور همزمان در شهرستان همدان انجام شده است.

مظاهری اظهار داشت: عمده فعالیت های انجام شده در این پروژه بحث ثبت نام الکترونیک دانش آموزان است.

امسال 86 درصد ثبت نام الکترونیکی در همدان انجام شد

رئیس آموزش و پرورش ناحیه یک همدان همچنین گفت: امسال 86 درصد ثبت نام الکترونیکی در همدان انجام شده است.

مظاهری در پایان سخنانش با اشاره به مزایای ثبت نام الکترونیکی گفت: آمار امسال نسبت به سال گذشته 10 درصد رشد داشته است.