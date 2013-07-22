همسر آیت الله حسینی شاهرودی درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، همسر آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی درگذشت و مراسم تشییع آن امروز 31 تیرماه برابر 13 رمضان المبارک ساعت 6 عصر از مسجد امام رضا(ع) واقع در گذرخان در شهر قم به سمت حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار می‌شود.

مجلس ختم این مرحومه امشب پس از افطار در مسجد امام رضا(ع) و مراسم ویژه بانوان نیز همزمان در مسجد امیرالمومنین(ع) واقع در خیابان دورشهر برگزار می‌شود.

در پی درگذشت این مرحومه آیت الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی در پیامی ضمن تسلیت درگذشت این مرحومه، سلامتی و صبر جمیل و اجرا را از سوی خداوند برای آیت الله شاهرودی و آقازاده هاشان از سوی خداوند مسئلت کرده است.

همچنین این مرجع تقلید شیعیان در پیام خود برای آن مرحومه علو درجات و غفران را از خداوند مسئلت داشته است.

گفتنی است آيت الله العظمى حاج سيد محمد حسينى شاهرودى در نجف اشرف ديده به جهان گشود و در سال 1375 هجرى قمرى، پس از بروز مدارج علمى و كمالى و پس از امتحان‌هاى متعدّدى كه از ايشان به عمل آمد موفّق به كسب اجازه اجتهاد از مرحوم آيت الله العظمى حاج سيد محمود شاهرودى(قدس سره) شد، باتوجه به آنكه آن مرحوم در زمينه اعطاء اجازه اجتهاد در حوزه علميه نجف اشرف معروف به «ذو الشهادتين» بود، يعنى در امتحان اجتهاد چنان سختگيرى و دقّتى مى‌كرد كه اجازه اجتهاد ايشان ارزش اجازه اجتهاد از دو نفر از علماء را داشت.

آیت الله حسینی شاهرودی دارای تالیفات بسیاری از جمله ذخيرة المؤمنين ليوم الدين رساله عمليه به زبان عربى، توضيح مناسك الحج، مناسك حج به زبان عربى، دروس في احكام النساء به زبان عربى و كتاب الطهارة، تقريرات بحث خارج فقه ايشان است كه توسط اخوى ایشان آيت الله حاج سيد حسين حسينى شاهرودى كه از علماء برجسته و مدرسين حوزه علميه قم مى‌باشد که به رشته تحرير در آمده است.