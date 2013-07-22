8 هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد لرستان در برنامه های فرهنگی این نهاد شرکت کردند

بهنام فروتن نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی سال گذشته هشت هزار و 940 خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان در برنامه های فرهنگی این نهاد شرکت کردند.

وی بیان داشت: افراد شرکت کننده جزء خانوادهای در معرض آسیبهای اجتماعی مانند خانواده های زندانیان، مناطق حاشیه نشین شهری و روستایی دور افتاده و ... بوده اند.

معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان جمعیت این تعداد خانوار شرکت کننده در برنامه های فرهنگی را 42 هزار نفر عنوان کرد.

فروتن نیا همچنین از اجرای طرح نظام جامع تربیتی خانواده های تحت پوشش کمیته امداد لرستان خبر داد و گفت: در این طرح مربیان، مشاورین و اساتید برجسته ای آموزشهای لازم از جمله مهارت های زندگی، فرزند پروری، آموزشهای پیش از ازدواج، احکام، اصلاح سبک زندگی و ... را به مددجویان ارائه می دهند.

وی همچنین به ارائه مشاروه به 9 هزار و 499 نفر از مددجویان تحت پوشش این نهاد اشاره کرد و افزود: این مشاورها از طریق 23 کانون دائم، موقت و پیروان ولایت کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان ارائه شده است.